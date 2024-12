Nováčikovi vyšiel debut, podľa trénerov hral výborne. Proti Nórom sklamala návšteva

POPRAD. Slovenský hokejista František Gajdoš zaznamenal prvý gól v reprezentačnom A-tíme. Dvadsaťtriročný obranca ním v stredajšom úvodnom stretnutí na domácom Vianočnom Kaufland Cupe v Poprade pomohol mužstvu k triumfu nad Nórskom 3:1. Program, výsledky a tabuľka na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2024 Premiéru za "áčko" absolvoval na domácom ľade bek Oliver Turan a hneď bodoval, keď si pripísal asistenciu pri góle Gajdoša.

Podieľali sa tak na vyrovnávajúcom góle tímu na 1:1 v polovici prvej tretiny. "Je to super. Hlavne po dlhej dobe, čo som v reprezentácii, sa mi to podarilo. Vymenili sme si Oliverom puk na modrej čiare a Miloš Roman dobre clonil pre brankárom.

Myslím si, že strela bola ešte tečovaná nórskym hráčom. Prešlo do až do siete a som rád. Každého poteší, keď dá gól," uviedol Gajdoš, ktorý sa strelecky presadil v 33. stretnutí za Slovensko. VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nórsko

Jediným nováčikom v tíme je Turan z Popradu. "Hralo sa mi super. Bolo to doma, kde to poznám a veľmi som si to užil. Spoluhráči mi pomohli. Aj vďaku tom to bolo ľahšie. Hlavne som rád, že sme vyhrali. O toto viac to chutí," povedal. Vyjadril sa aj k asistencii: "Samozrejme, že to pridá trošku na sebavedomí. Potom sa mi aj lepšie hralo, ale nebol to nejaký cieľ, s ktorým som išiel do zápasu. Verím, že sa mi bude dariť aj v ďalších stretnutiach."

Jeho výkon vyzdvihol aj asistent trénera Peter Frühauf: "Nekomplikoval si hru, hral jednoducho a musím povedať, že ten debut zvládol naozaj výborne." VIDEO: P. Frühauf hodnotí zápas s Nórskom

Dvadsaťtriročný kapitán "kamzíkov" mal absolvovať premiéru v národnom drese A-tímu už na Nemeckom pohári, ale vtedy ho nešťastne vyradilo zranenie. V nominácii na Vianočny Kaufland Cup chýbal, ale po absenciách skúsených bekov dostal šancu. "Je to iné ako v klube. Predsa len, je to národný tím a je to niečo špeciálne. Mne sa to zatiaľ páči a verím, že to vydrží čo najdlhšie. Snažím sa robiť to, čo tréneri odo mňa chcú a verím, že sa im zapáčim a zavolajú ma aj na ďalšie akcie."

Slovákov čaká na na turnaji ešte druhý a záverečný zápas v piatok od 18.00 h proti Lotyšsku. V ňom si môžu zabezpečiť tretí triumf za sebou na domácom podujatí pred Vianocami. "Každý zápas na medzinárodnej scéne je ťažký," zdôraznil Gajdoš. "My sa budeme snažiť hrať našu hru, ktorú máme nastavenú a verím, že nám to bude fungovať. Každý vie, čo má robiť. O to je to ľahšie, že tí hráči sú kvalitní a vieme si pomôcť," uviedol Turan.

Na Zimnom štadióne v Poprade sledovalo duel proti Nórom 2464 divákov. Proti Lotyšom by však malo byť už vypredané (4233). "Nevyšlo to s tým 'plným domom'. Bol to však stred týždňa, niektorí boli v práci. Verím, že v piatok si už tí ľudia nájdu cestu a bude 'zimák' vypredaný," skonštatoval Turan. Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup

Poradie Krajina Zápasy V VP PP P Skóre Body 1. Slovensko 1 1 0 0 0 3:1 3 2. Lotyšsko 0 0 0 0 0 0:0 0 3. Nórsko 1 0 0 0 1 1:3 0