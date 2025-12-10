VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Nórsko na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025

Slovenskí hokejisti sa tešia z gólu.
Slovenskí hokejisti sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet|10. dec 2025 o 18:57
Pozrite si góly z úvodného zápasu na Vianočnom Kaufland Cupe 2025.

Slovenská hokejová reprezentácia hrá úvodný zápas proti Nórsku na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025.

Zverenci Vladimíra Országha nezačali duel ideálne, keď inkasovali úvodný gól už po 23 sekundách.

Debutujúceho brankára Patrika Jurčáka prekonal po dorážke vlastnej strely Andreas Martinsen.

Vedenie Nórska však netrvalo dlho, keď v 5. minúte úvodnej tretiny vyrovnal Martin Faško-Rudáš.

Slovákov do vedenia poslal o minútu neskôr Filip Krivošík, ktorý sa presadil po peknej kombinácii v presilovej hre.

Nóri však dokázali na tento gól odpovedať, no po prvej tretine nakoniec odchádzali z jednogólovým náskokom Slováci, keď svoj druhý gól strelil opäť Krivošík.

VIDEO: Druhý gól Filipa Krivošíka

