Slovensko má mimo silnej šestky k NHL tímu najbližšie. Kto sa môže predstaviť?

Pre ich zapojenie by však organizátori museli ísť do alternatívneho riešenia ako bol napríklad Tím Európy na Svetovom pohári v roku 2016.

Žiadna iná reprezentácia totiž už nedokáže poskladať tím výhradne z hráčov NHL, ktorý by bol dostatočne atraktívny pre zámorských fanúšikov.

Za tím Československa bol aj Pastrňák

Hoci v tejto sezóne nastúpilo v NHL 28 českých hokejistov, len štyria z nich boli obrancovia. V spojení so Slovenskom by však úradujúci majstri sveta boli schopní zložiť NHL tím, dokonca tejto variante boli naklonení aj samotní hráči.

Počas minulého roka Dávid Pastrňák v podcaste Spittin' Chiclets povedal, že by si vedel predstaviť tím zložený z českých a slovenských hokejistov.

"Neprekážalo by mi to a myslím si, že by bolo zaujímavé vytvoriť tím Československa ako v minulosti. Dali by sme dokopy dobré mužstvo.

Kedysi sme boli jedna krajina, navzájom si fandíme a rozumieme si. Páčilo by sa mi to viac ako Tím Európy z posledného Svetového pohára," povedal Pastrňák.