Slovenkám sa vzdialila šanca na trofej. Domácim Nemkám podľahli po predĺžení

Sprava prekonaná brankárka Lívia Debnárová (Slovensko) a Ronja Harková (Nemecko)
Sprava prekonaná brankárka Lívia Debnárová (Slovensko) a Ronja Harková (Nemecko) (Autor: TASR)
TASR|7. nov 2025 o 21:52
Najhoršie skončia na druhej priečke.

Nemecký pohár žien 2025

Nemecko - Slovensko 3:2 po predĺžení (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)

Góly: 6. Nixová (Hadrascheková-Eisenchmidová, Klugeová), 33. Botthofová (Dopheideová, Bartschová), 62. Hadrascheková-Eisenchmidová (Nixová, Strobelová) - 7. Rumanová (Kostková, Matejková), 20. Bednáriková (Kapičáková, Hlinková)

Zostava SR: Debnárová - Košecká, Leskovjanská, Drábeková, L. Šuliková, Kostková, Gálisová, S. Halušková - Bednáriková, Hlinková, Kapičáková - Nemčeková, Tóthová, L. Halušková - Matejková, Beňáková, Fančovičová - Rumanová, Jancsóová

LANDSHUT. Slovenské hokejové reprezentantky prehrali až vo svojom treťom vystúpení na Nemeckom pohári. V piatok podľahli v Landshute domácemu výberu 2:3 po predĺžení.

So siedmimi bodmi zostali na čele tabuľky, z ktorého ich Nemky ešte môžu zosadiť, ak v sobotu zdolajú Maďarsko v riadnom čase.

Zverenky trénera Miroslava Mosnára predtým na turnaji vyhrali nad Maďarskom 3:2 a nad Francúzskom 2:1.

Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Slovensko (Nemecký pohár žien 2025)
Zľava brankárka Lívia Debnárová, Romana Košecká (obe Slovensko) a Nicola Hadrascheková-Eisenschmidová (Nemecko)
Na snímke hore sprava slovenských hokejistiek Miroslav Mosnár a jeho asistentka Iveta Frühauf Karafiátová
V popredí v šanci Emília Leskovjanská (Slovensko) a v pozadí branárka Lisa Hemmerleová (Nemecko)
Na snímke Nikola Nemčeková, tréner slovenských hokejistiek Miroslav Mosnár a Laura Jancsoová
Vyrovnávajúci gól na 2:2, zľava prekonaná brankárka Lívia Debnárová (Slovensko) a Anne Bartschová (Nemecko)Na snímke vyrovnávajúci gól na 2:2, zľava prekonaná brankárka Lívia Debnárová (Slovensko) a Anne Bartschová (Nemecko) Tréner nemeckých hokejistiek Jeff Macleod počas zápasu Nemecko - SlovenskoHore tréner slovenských hokejistiek Miroslav Mosnár počas zápasu Nemecko - Slovensko Sprava Nikola Nemčeková (Slovensko) a brankárka Lisa Hemmerleová (Nemecko) počas zápasu Nemecko - SlovenskoUprostred odchádza z ľadu Ema Tóthová (Slovensko), pomáha jej spoluhráčka Romana Košecká počas zápasu Nemecko - SlovenskoZľava Laura Sulíková (Slovensko) a Laura Klugeová (Nemecko) počas zápasu Nemecko - Slovensko Vľavo Simone Martina Bednáriková (Slovensko) sa teší so spoluhráčkami z gólu na 2:1 pre Slovensko, druhá vpravo prekonaná brankárka Lisa Hemmerleová a jej spoluhráčka Daria Gleissnerová (obe Nemecko) Vľavo Simone Martina Bednáriková (Slovensko) strieľa gól na 2:1 pre Slovensko, vpravo brankárka Lisa Hemmerleová (Nemecko) Gólová radosť nemeckých hokejistiek Gól na 1:0 pre Nemecko, sprava prekonaná brankárka Lívia Debnárová (Slovensko) a Ronja Harková (Nemecko)Vľavo Nikola Rumanová (Slovensko) strieľa gól na 1:1, bráni ju Anne Bartschová a brankárka Lisa Hemmerleová (obe Nemecko), v popredí Júlia Matejková (Slovensko)Gólová radosť slovenských hokejistiek počas zápasu Nemecko - SlovenskoGólová radosť slovenských hokejistiek počas zápasu Nemecko - Slovensko Vľavo Nikola Rumanová (Slovensko) strieľa gól na 1:1, bráni ju Anne Bartschová a v pozadí brankárka Lisa Hemmerleová (obe Nemecko)

Nad účastníkom elitnej kategórie MS Nemeckom viedli po prvej tretine 2:1, ale domáce napokon v extra čase rozhodli duel vo svoj prospech.

Slovenky už nemôžu skončiť horšie ako na druhej pozícii.

Tabuľka: Nemecký pohár žien

Reprezentácie

