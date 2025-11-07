Slovenkám sa vzdialila šanca na trofej. Domácim Nemkám podľahli po predĺžení

Nemecký pohár žien 2025
Nemecko - Slovensko 3:2 po predĺžení (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 6. Nixová (Hadrascheková-Eisenchmidová, Klugeová), 33. Botthofová (Dopheideová, Bartschová), 62. Hadrascheková-Eisenchmidová (Nixová, Strobelová) - 7. Rumanová (Kostková, Matejková), 20. Bednáriková (Kapičáková, Hlinková)
Zostava SR: Debnárová - Košecká, Leskovjanská, Drábeková, L. Šuliková, Kostková, Gálisová, S. Halušková - Bednáriková, Hlinková, Kapičáková - Nemčeková, Tóthová, L. Halušková - Matejková, Beňáková, Fančovičová - Rumanová, Jancsóová
LANDSHUT. Slovenské hokejové reprezentantky prehrali až vo svojom treťom vystúpení na Nemeckom pohári. V piatok podľahli v Landshute domácemu výberu 2:3 po predĺžení.
So siedmimi bodmi zostali na čele tabuľky, z ktorého ich Nemky ešte môžu zosadiť, ak v sobotu zdolajú Maďarsko v riadnom čase.
Zverenky trénera Miroslava Mosnára predtým na turnaji vyhrali nad Maďarskom 3:2 a nad Francúzskom 2:1.
Nad účastníkom elitnej kategórie MS Nemeckom viedli po prvej tretine 2:1, ale domáce napokon v extra čase rozhodli duel vo svoj prospech.
Slovenky už nemôžu skončiť horšie ako na druhej pozícii.