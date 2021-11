Hokejová dvadsiatka doplatila na disciplínu. Viedla 4:0, v oslabení stratila náskok

Ivan Feneš, tréner SR 20: "Zápas nám ukázal veľa vecí, ktorými sa chceme prezentovať, ale aj tých, ktoré nás môžu stáť výsledok na majstrovstvách sveta. Pre chlapcov to bola dobrá skúsenosť. Mali sme vynikajúci vstup do zápasu. Treba zdôrazniť, že sme nastúpili len so 16 hráčmi, keďže päť chlapcov s nami neodletelo v pôvodnom termíne a do Nórska prišli až počas piatkového zápasu. Z tohto pohľadu i vzhľadom na náročné logistické okolnosti ohľadom presunu do Nórska to bol pre nás ťažký duel. Sme však radi, že tím ukázal svoju pravú tvár po nevydarenej druhej tretine. V tretej sme sa vrátili do zápasu a krásnym gólom rozhodli o víťazstve."