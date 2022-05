Musíte dať na ľade život za tím a spoluhráčov, apeluje Ramsay na Slovákov

V piatkovom dueli Slováci zdolali Nemcov vďaka trom gólom v prvej tretine, v tom druhom to bola väčšia dráma. O ich triumfe rozhodol Oliver Okuliar v 57. minúte, no Nemci podali oveľa lepší výkon ako v predchádzajúcom dueli.

"Nemci hrali veľmi agresívne, pomáhali obrancom, boli aktívni. Museli sme hľadať spôsob, aby sme vyhrávali súboje, bojovali sme. Bol to náročný zápas pre oba tímy. Nedá sa vždy vyhrať ľahko, niekedy to musíte vybojovať.

Na šampionáte nebudú štartovať viaceré opory z kádra, ktoré na ZOH 2022 v Pekingu vybojovali bronzové medaily, Ramsay preto hľadá nové alternatívy.

"Nebude to pre nás nič jednoduché, keďže nám chýba viacero hráčov. Aj preto máme k dispozícii nových hokejistov. Chlapci mohli vidieť, čo musia urobiť, aby uspeli v ťažkom zápase. Verím, že sa od toho odrazíme.

Náročný štýl hokeja, v ktorom treba bojovať, musí tento mladý tím nielen hrať, ale musí ho mať aj rád. Nemôžu mať problém s blokovaním striel, skvele to predviedol Regenda v závere druhého zápasu, keď sa hodil do strely po prehranom vhadzovaní. A presne o tomto to je, musíte dať na ľade život za tím a spoluhráčov. Všetci musia bojovať za toho druhého. Sú síce dobití, potrebujú ľadové obklady, ale víťazstvo im dodá novú energiu. Dôležité je, že videli, čo potrebujú k víťazstvu. Ale na majstrovstvách sveta to bude ešte ťažšie," uzavrel Ramsay.

Majstrovstvá sveta v hokeji