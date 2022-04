Najstarší hráč v Ramsayho výbere môže reštartovať kariéru ako Ján Laco

Aj noví hráči sa snažia rýchlo si osvojiť herný systém kanadského trénera.

„Náš systém hráčom vyhovuje. Veľa z nich už pod trénerom Ramsaym hralo a nie je ťažké štýl zapracovať. Každý, kto príde, sa chce ukázať pred celým Slovenskom a získať lepšiu zmluvu do budúcnosti. Páči sa mi prístup a to ako so srdcom chalani hrajú,“ vyzdvihol kolektív asistent generálneho manažéra Oto Haščák.