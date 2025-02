Desiata výhra za sebou. To, že vyzerám na sto rokov, neznamená, že som starý, hovorí Ramsay

Bolo to ako sledovať našu hru v zrkadle. Neznášam, keď nám to tímy začnú robiť. Ale, nakoniec sme sa cez to prebojovali,” hodnotil.

„Bojoval, išiel do hry naplno. Chce byť na zozname, zviditeľniť sa, a to sa mu určite podarilo. Takže sa mi páči. Zdá sa, že sa páči všetkým. Tešíme sa, že mu dáme ďalšiu šancu na niektorom z podujatí. Keď sa vrátim, dúfam, že ho dostaneme späť,” hovoril tréner k 24-ročnému útočníkovi.

Čederle nebol jediný nováčik v zostave. Realizačný tím ich do Banskej Bystrice priviedol až deväť. Sám tréner priznal, že ich všetkých dobre nepoznal.

„Je to pre nich ťažké. Urobili aj chyby a videl som ich, no nebolo by fér o nich hovoriť, pretože podali veľmi dobré výkony. Teraz si zápasy pozrieme znova a preberieme to s celým realizačným tímom.

Je tu veľa chlapcov, ktorí si zaslúžia šancu. Už sme to videli, hráči sa objavia takpovediac odnikiaľ a stanú sa dôležitou súčasťou nášho tímu. Debutanti urobili prvý veľký krok,” pokračoval Ramsay.