Slováci zdolali Nemecko aj v druhom zápase, dosiahli rekordné víťazstvo

Craig Ramsay, tréner SR: "Nemecko vyzeralo ako vymenené. Gratulujem ich koučovi, že odviedol výbornú prácu, dokázal mužstvo skoncentrovať. Hrali naozaj tvrdo, vyhrávali súboje a boli to ako dve rôzne mužstvá. Aj pre našich hráčov to je dobrá lekcia, že sa dá zažiť takéto dva zápasy za dva dni. Povedal som to už minimálne stokrát, môžeme vyhrať každý zápas proti akémukoľvek súperovi."

Eugen Rabčan, brankár SR: "V prvom rade by som začal tým, že Nemci boli diametrálne odlišní. Hrali veľmi dobre v prvej a tretej tretine. Tým nájazdom som sa dostal do zápasu a už sa to len nabaľovalo a chytalo sa mi dobre. Diváci boli fantastickí, hlavne náš domáci fanklub ma povzbudil, čo hráčovi dodá energiu."

Miroslav Šatan, prezident SZĽH: "Nevedel som, že je to rekord. Pamätám si nejaké dobré série aj z našich rokov, ale nevedel som presné číslo. Nie je jednoduché, aby sa vyhralo 10 zápasov za sebou, takže sme radi, že niečo také chalani dosiahli. Tým, že sme mali vo výbere deväť nováčikov, nevedeli sme, ako to bude vyzerať. Boli sme pripravení na všetko, možno najmenej na to, ako to vyzeralo včera dominantne. Bol to veľmi sympatický bojovný výkon s našou prevahou. Dnes to bolo vyrovnanejšie, Nemci boli oveľa aktívnejší a vytvárali si šance. Toto víťazstvo sa tak dá pripísať najmä výbornému výkonu brankára Rabčana."