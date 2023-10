Na extraligu nikdy nedosiahol. Kapitán Topoľčian zaznamenal v SHL úctyhodný miľník

"V Topoľčanoch som asi prvý, kto odohral 600 zápasov. Nuž, pripomína nám to, že starneme a niečo už máme za sebou," uviedol topoľčiansky kapitán pre Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).

Do extraligy nikdy nenahliadol. "Bohužiaľ, nespravím s tým nič. Keby sa v minulosti vyskytla príležitosť, bol by som určite rád ale už to nezmením. Úroveň ligy sa veľmi zvýšila. V minulosti neexistovalo niečo také, aby v extraligovom tíme bolo šesť až sedem legionárov.

Všetky mužstvá sú tam profesionálne, chalani sa hokeju venujú od rána do večera. Z extraligy dnes veľa hráčov hráva v našej lige a kvalitatívne tak išlo všetko veľmi nahor," dodal obranca.

Topoľčianski fanúšikovia stále čakajú na výraznejší úspech domáceho tímu. Dosiaľ sa klub umiestnil najvyššie na druhom mieste v sezóne 2005/06. V prebiehajúcom ročníku majú na konte zatiaľ tri triumfy a tri prehry. S desiatimi bodmi tak figurujú na piatom mieste v tabuľke SHL.