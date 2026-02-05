Slovenské hokejistky nevstúpili úspešne do turnaja. V prvom zápase nestačili na Maďarsko

Momentka zo zápasu Slovensko - Maďarsko.
Momentka zo zápasu Slovensko - Maďarsko. (Autor: Facebook/SZĽH Ženy)
TASR|5. feb 2026 o 18:30
Zverenky trénera Miroslava Mosnára si v základnej skupine zmerajú ešte sily s Nórkami.

Turnaj šiestich krajín 2026 - základná skupina

Slovensko - Maďarsko 2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 10. Halušková, 36. Bednáriková - 4. Hiezlová, 51. Polónyiová, 63. Leidtová

Slovenské hokejové reprezentantky prehrali vo svojom úvodnom vystúpení na Turnaji šiestich krajín v rakúskom Klagenfurte s Maďarkami 2:3 po predĺžení. Góly SR strelili Lucia Halušková a Simone Martina Bednáriková.

Zverenky trénera Miroslava Mosnára si v základnej skupine zmerajú ešte sily s Nórkami (v piatok o 16.30 h), v nedeľu ich potom čaká duel o konečné umiestenie proti jednému trojice Rakúsko, Dánsko, Švajčiarsko.

Ďalší program SR v skupine:

piatok 6. februára: Nórsko - Slovensko (16.30)

