Slovenské hokejistky nevstúpili úspešne do turnaja. V prvom zápase nestačili na Maďarsko

Turnaj šiestich krajín 2026 - základná skupina
Slovensko - Maďarsko 2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)
Góly: 10. Halušková, 36. Bednáriková - 4. Hiezlová, 51. Polónyiová, 63. Leidtová
Slovenské hokejové reprezentantky prehrali vo svojom úvodnom vystúpení na Turnaji šiestich krajín v rakúskom Klagenfurte s Maďarkami 2:3 po predĺžení. Góly SR strelili Lucia Halušková a Simone Martina Bednáriková.
Zverenky trénera Miroslava Mosnára si v základnej skupine zmerajú ešte sily s Nórkami (v piatok o 16.30 h), v nedeľu ich potom čaká duel o konečné umiestenie proti jednému trojice Rakúsko, Dánsko, Švajčiarsko.
Ďalší program SR v skupine:
piatok 6. februára: Nórsko - Slovensko (16.30)