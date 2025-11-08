Trénerský štáb spravil niekoľko zmien, v bránke bude Rabčan. Zostava Slovenska proti Lotyšsku

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh a kapitán tímu Marek Hrivík.
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh a kapitán tímu Marek Hrivík.
Sportnet|8. nov 2025 o 10:14
Kapitánom Slovenska bude opäť Marek Hrivík.

LANDSHUT. Slovenskí hokejisti odohrajú dnes na Nemeckom pohári 2025 zápas proti Lotyšsku.

Tréner Vladimír Országh poslal do bránky Eugena Rabčana, dvojkou na striedačke bude Stanislav Škorvánek.

Centrom prvej formácie bude kapitán Marek Hrivík, na krídlach bude mať Róberta Lantošiho a Petra Cehlárika.

Prvú obrannú dvojicu vytvoria Michal Ivan a Mislav Rosandič.

Do zostavy sa oproti zápasu s Rakúskom dostali aj obrancovia Matúš Hlaváč s Dávidom Romaňákom či útočníci Šimon Petráš a Oleksij Myklucha.

V nej naopak chýba Samuel Kňažko, ktorý sa zranil v zápase s Rakúskom. Na tribúne je obranca Michal Beňo a útočníci Maxim Čajkovič či Alex Čiernik. 

Duel Slovensko - Lotyšsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu

Slovensko: Rabčan - Ivan, Rosandič, Koch, Hlaváč, Gajdoš, Královič, Romaňák - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Takáč, Sukeľ, Okuliar - Petráš, Čacho, Faško-Rudáš - Roman, Myklucha, Čederle

Lotyšsko: Vitols - Jaks, Cibulskis, Smits, Zile, Andzans, Freibergs, Tumanovs, Sejejs - Krastenbergs, Daugavins, Smirnovs - Dzierkals, Bukarts, Batna - Bukarts, Indrasis, Buncis - Lapinskis, Veckaktins, Vitolins

Reprezentácie

