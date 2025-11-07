VIDEO: Duel s Rakúskom si vyžiadal aj svoju obeť. Opora obrany Slovenska na turnaji skončila

Samuel Kňažko.
Samuel Kňažko. (Autor: SPORTNET - OSCAR LARSSON)
Mužstvu už nepomôže.

/Správu aktualizujeme/

LANDSHUT. Slovenský hokejista Samuel Kňažko sa zranil v úvodnom zápase Nemeckého pohára 2025.

Obranca si poranil kostičku na pravom členku a mužstvu už nepomôže. Dĺžka absencie sa odhaduje na 6 až 8 týždňov.

VIDEO: Knažko o zranení

Slovenská hokejová reprezentácia triumfovala v úvodnom zápase turnaja nad Rakúskom 6:2.

Slováci ťažili najmä z efektívnej prvej tretiny, v ktorej strelili päť gólov. Útočník Matúš Sukeľ si pripísal hetrik.

Po dni voľna čaká v Slovákov sobotu o 11.00 výber Lotyšska a v nedeľu sa v poslednom zápase na turnaji stretnú s domácim Nemeckom o 14.45.

Tabuľka Nemecký pohár 2025

Reprezentácie

    dnes 10:49
