VIDEO: Duel s Rakúskom si vyžiadal aj svoju obeť. Opora obrany Slovenska na turnaji skončila

LANDSHUT. Slovenský hokejista Samuel Kňažko sa zranil v úvodnom zápase Nemeckého pohára 2025.
Obranca si poranil kostičku na pravom členku a mužstvu už nepomôže. Dĺžka absencie sa odhaduje na 6 až 8 týždňov.
VIDEO: Knažko o zranení
Slovenská hokejová reprezentácia triumfovala v úvodnom zápase turnaja nad Rakúskom 6:2.
Slováci ťažili najmä z efektívnej prvej tretiny, v ktorej strelili päť gólov. Útočník Matúš Sukeľ si pripísal hetrik.
Po dni voľna čaká v Slovákov sobotu o 11.00 výber Lotyšska a v nedeľu sa v poslednom zápase na turnaji stretnú s domácim Nemeckom o 14.45.