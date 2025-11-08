ONLINE: Slovensko - Lotyšsko dnes, Nemecký pohár LIVE

Slovensko vs. Lotyšsko: ONLINE prenos zo zápasu na turnaji Nemecký pohár 2025.
Slovensko vs. Lotyšsko: ONLINE prenos zo zápasu na turnaji Nemecký pohár 2025. (Autor: Sportnet)
Sportnet|8. nov 2025 o 08:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu na turnaji Nemecký pohár 2025: Slovensko - Lotyšsko.

LANDSHUT. Hokejisti Slovenska a Lotyšska dnes hrajú svoj druhý zápas prípravného turnaja Nemecký pohár 2025.

Zverenci trénera Országha triumfovali vo štvrtok nad Rakúskom hladko 6:2. Na záver turnaja ich v nedeľu čaká domáce Nemecko.

Kde sledovať Nemecký pohár v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Lotyšsko dnes (hokej, Nemecký pohár 2025, LIVE, naživo, sobota)

Nemecký pohár  2025/2026
08.11.2025 o 11:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lotyšsko
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu na Nemeckom pohári medzi výberom Slovenska a Lotyšska.

Nominácia Slovenska:
Brankári: Eugen Rabčan, Stanislav Škorvánek.

Obrancovia: Michal Beňo, František Gajdoš, Matúš Hlaváč, Michal Ivan, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Tomáš Královič, Dávid Romaňák, Mislav Rosandič.

Útočníci: Peter Cehlárik, Viliam Čacho, Maxim Čajkovič, Sebastián Čederle, Alex Čiernik, Martin Faško-Rudáš, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Róbert Lantoši, Oliver Okuliar, Matej Paulovič, Miloš Roman, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč.

Pre zranenie na turnaji dohral Samuel Kňažko, ktorý utrpel zranenie nohy.

Slováci vstúpili do turnaja úspešne, keď zvíťazili nad Rakúskom 6:2. Lotyši naopak nestačili na domáci výber Nemecka 1:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:00.

Nominácia Slovenska

Brankári: Eugen Rabčan (HC'05 Banská Bystrica, 2 zápasy v reprezentácii), Stanislav Škorvánek (Mountfield HK/ČR, 16)

Obrancovia: Michal Beňo (HKM Zvolen, 28 zápasy/1 gól), František Gajdoš (HC VERVA Litvínov/ČR, 36/1), Matúš Hlaváč (HK Dukla Trenčín, 4/1), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 78/4), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera/ČR, 48/1), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR, 83/3), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava, 6/0), Dávid Romaňák (HK Spišská Nová Ves, 13/1), Mislav Rosandič (HC Košice, 75/4)

Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 67/29), Viliam Čacho (HC Olomouc/ČR, 30/7), Maxim Čajkovič (HC VERVA Litvínov/ČR, 15/4), Sebastián Čederle (HK Nitra, 10/6), Alex Čiernik (Pelicans Lahti/Fín., 0/0), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 57/9), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera/ČR, 56/15), Róbert Lantoši (Banes Motor České Budějovice/ČR, 86/17), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd., 31/8), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 60/7), Matúš Sukeľ (HC VERVA Litvínov/ČR, 93/14), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 51/13), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica, 2/0), Šimon Petráš (HC Košice, 9/2)

Reprezentácie

    Tréner hokejistov Slovenska Vladimír Országh v rozhovore s hráčmi na Nemeckom pohári 2025.
    Tréner hokejistov Slovenska Vladimír Országh v rozhovore s hráčmi na Nemeckom pohári 2025.
    Nemecký pohár pokračuje ďalším súbojom. Kde sledovať zápas Slovensko - Lotyšsko?
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»ONLINE: Slovensko - Lotyšsko dnes, Nemecký pohár LIVE