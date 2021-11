Slováci povolali posily. Výpravu na Nemeckom pohári doplnili Minárik a Valach

Minárik i Valach už v Krefelde absolvovali prvý tréning. Reprezentačnú premiéru by si mohli odbiť v sobotu o 18.00 proti olympijskému výberu Ruska.

"Nečakal som to, ale som rád a vďačný za to, že tu môžem byť, aj keď to bolo takto narýchlo. Tréning bol veľmi dobrý, podobný takému, aké mávame v Dukle. Pre mňa to teda nebolo nič nové," povedal Valach.

"Včera nám zatelefonoval tréner, aby sme si rýchlo spravili PCR testy, zbalili si veci a odleteli za chalanmi. Nemal som žiadne iné plány. Mal som mať voľnú sobotu, ale myslím si, že toto bude lepšie. Chcem prispieť dobrým korčuľovaním, hrať tvrdo a byť nebezpečný pred bránkou," uviedol pre hockeyslovakia.sk Minárik.