Krištof po nádielke Švajčiarom chválil Mešára, ten chce byť ešte lepší

KREFELD/BRATISLAVA. "Je super, že sa nám podarilo vyhrať vysokým rozdielom. Verím, že nám tento výsledok vleje energiu a sebadôveru do ďalších zápasov, ktoré nás čakajú," vravel pre web hockeyslovakia.sk útočník Slovenska Dávid Gríger.

"Bolo to veľmi hektické. Ešte hodinu a trištvrte pred zápasom sme vôbec nevedeli, či budeme hrať. Sme však profesionáli a je skvelé, že sme zápas zvládli aj za chlapcov, ktorí nemohli nastúpiť s nami," povedal Gríger.

"Výsledok proti Švajčiarom nemôžeme preceňovať. Dali sme dva góly do prázdnej brány. Mali sme dobrý začiatok prvej tretiny.

Z jednoznačného triumfu sa budú slovenskí hokejisti radovať do polnoci. Potom sa už budú naplno sústrediť na sobotný zápas proti Rusku.

"Na Nemecký pohár zvyknú prísť aj s mladým tímom. Ani teraz tomu nie je inak. Sú veľmi dobre korčuliarsky pripravení. Myslím si však, že v mnohých ohľadoch to bude podobný štýl, ako hrali Švajčiari," dodal Pardavý.

Talentovaný Slovák sa dostal aj do viacerých šancí, ktoré zaváňali gólom. Ten sa mu napokon streliť nepodarilo.

"Musím byť razantnejší a presnejší v zakončení. Trochu ma mrzelo, že som aspoň jednu šancu nevyužil. Teší ma však aspoň asistencia a predovšetkým víťazstvo tímu," dodal Mešár.

Na Hlinka Gretzky Cup sa dokázal s reprezentačným výberom do 18 rokov prebojovať až do finále, kde mladí Slováci nestačili na Rusov. Rád by im teda v sobotu vrátil nepríjemnú porážku.

Krištof chválil novicov

Na výhre proti Švajčiarom sa podieľal gólom a dvoma asistenciami útočník Michal Krištof, ktorý patrí k ofenzívnym lídrom Komety Brno.

"Ak budeme hrať zodpovedne ako proti Švajčiarom, môžeme poraziť každého," vyhlásil Krištof.