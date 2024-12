Slovensko povedie v Ottawe ako kapitán Dvorský. Známi sú už aj jeho asistenti

Pre 19-ročného hokejistu to bude už štvrtý šampionát tejto vekovej kategórie, pričom z doterajších 14 zápasov má na konte 5 gólov a 6 asistencií.

Hoci SZĽH na sociálnych sieťach iba dnes oficiálne informoval, že Dalibor Dvorský bude kapitánom, bolo to zrejmé už po jeho pripojení sa k tímu.

"Je to veľká česť byť kapitánom na takomto veľkom turnaji. Budem sa snažiť byť čo najlepším hráčom. Budeme chcieť naše skúsenosti pretaviť do turnaja. Je nás viac chalanov, ktorí to tu môžu ťahať," uviedol.

VIDEO: Dalibor Dvorský po príchode na MS v hokeji U20 2025