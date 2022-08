Slováci po debakli od Kanady medaily neobhája. Prvú polhodinu sme stíhali, vraví brankár

BRATISLAVA. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali aj vo svojom druhom zápase na Hlinka Gretzky Cupe 2022 v kanadskom Red Deere, domácim hráčom v utorok podľahli vysoko 1:9 a do semifinále už s istotou nepostúpia.

Keď potrebujeme byť efektívni, chytiť sa gólom a dostať sa do psychickej pohody, tak nám to nepadá," zhodnotil Tartaľ vo videu pre Slovenský zväz ľadového hokeja.

"Ťažko sa to hodnotí, nemôžeme byť spokojní s výsledkom. Tento tím Kanady hrá naozaj na vysokej úrovni. Keď nie ste efektívni, nepremeníte šance a strelíte z 20 striel iba jeden gól, ťažko môžete konkurovať takému tímu ako Kanada.

"Musíme čo najskôr zabudnúť na tento zápas a poučiť sa z jeho priebehu. V dueli proti Švajčiarom musíme ísť jednoznačne za víťazstvom. Bude to určite ťažký zápas, ich prehra 0:14 s Kanaďanmi je určite skresľujúca a so Švédmi odohrali vyrovnaný súboj.

Slovenský brankár Samuel Urban čelil už v prvej tretine 29 strelám Kanaďanov, do polovice zápasu ich na neho smerovalo 40.

"Som v bránke na to, aby som tie strely chytal. Je pravda, že ich mali omnoho viac ako my. Tlačili sa do koncovky, strieľali odvšadiaľ a mali veľa dorážok. V druhej tretine sme mali herný výpadok, niektoré góly išli aj na moje ´triko´.

Prvých tridsať minút sme s nimi stíhali a bol to vyrovnaný zápas, ale práve tých desať minút rozhodlo o osude duelu," povedal Urban, ktorého v 50. minúte vystriedal v bránke Damián Slávik.