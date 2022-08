Kanada zdemolovala mladých Slovákov na Hlinka Gretzky Cupe

Hlinka Gretzky Cup 2022

V 16. minúte zápasu obranca Eperješi zbytočne kroščekom dohrával súboj počas vlastnej presilovky a poslal Slovensko do štyroch. Kanaďania to expresne využili a do pár sekúnd vyrovnali zásluhou Zacha Bensona.

O prevahe Kanaďanov svedčí aj to, že Slováci prvýkrát v druhej tretine vystrelili až v 13. minúte. Do šance sa následne dostali Molnár aj Kukumberg, ale nebolo to nič platné, keďže o pár sekúnd na to padol ďalší gól z hokejok domácich.

Po prečíslení 2 na 1 prekonal Urbana Heidt, ktorému prihrával Barlow.

Najvýraznejšia šanca Slovákov na gól v tretine prišla päť minút do konca tretiny. Prečíslenie 2 na 0 ale Pobežal nevyužil a brankár Bjarnason ho zastavil.

V poslednej minúte tretiny predviedol svoju šikovnosť Andrew Cristall. S pukom vošiel do pásma, obišiel všetkých hráčov a sám sa dostal pred brankára Urbana. Ten puk zvládol vyraziť, ale okamžite ho dorazil kapitán Kanady Cameron Allen a menil stav na 6:0.