Slováci žiaria v českých mládežníckych ligách, dvaja sú lepší ako ich českí rovesníci

Podobne ako v mužskej najvyššej českej súťaži, aj v tých mládežníckych pôsobí viacero Slovákov a niektorí z nich patria k hviezdam ligy.
Pozrieme sa bližšie primárne na dve extraligy – juniorov a dorastu. V obidvoch nájdeme slovenských reprezentantov.
Niektorí z ich predchodcov to dotiahli až do NHL, nakoľko v minulosti v týchto ligách pôsobili aj Richard Pánik, Adam Ružička či Juraj Slafkovský.
Lepší ako českí rovesníci
Dvaja najproduktívnejší hráči českej extraligy juniorov spadajúci do kategórie U17 sú Slováci – Tomáš Selič a Matúš Válek.
ŠTATISTIKA: Bodovanie hráčov kategórie U17 v českej extralige juniorov
Nechali za sebou aj dva veľké české talenty Michala Hartla a Lukáša Kachlířa, ktorí v tejto sezóne svoju krajinu reprezentujú už v kategórii do 18 rokov.
Tomáš Selič je s 34 bodmi (16+18) v 33 stretnutiach dokonca produktívnejší než akýkoľvek hráč kategórie U18. Z kategórie U19 sú v lige produktívnejší len deviati hráči.
Pre porovnanie, o tri roky starší Alex Gašo (U20), ktorý reprezentoval Slovensko na tohtoročných MS do 20 rokov má v tejto lige 35 bodov (9+26) v 32 zápasoch.
Matúš Válek nazbieral v 26 dueloch spolu 29 bodov (9+20), pričom 28. októbra debutoval v drese Pardubíc medzi mužmi, keď odohral proti Plzni 6 minút a 37 sekúnd.
Vo veku 16 rokov, 8 mesiacov a 12 dní sa stal po Marekovi Zagrapanovi (16r/1m/1d) druhým najmladší Slovákom v histórii českej extraligy.
Na tretie miesto v danej štatistike odsunul Richarda Pánika, od ktorého bol v čase debutu len o 2 dni mladší.
Zároveň je nominovaný na najbližší turnaj slovenskej reprezentácie do 18 rokov a patrí k okruhu kandidátov, ktorí zabojujú o miesto v tíme pre domáce MS 18-ročných.
Selič a Válek vyzerajú smerom k NHL draftu 2027 veľmi nádejne, ak sa ich progres nespomalí.
Slovák s úspešným Michiganom
Útočník Richard Halaš je s 55 bodmi (15+40) v 33 zápasoch aktuálne tretím najproduktívnejším hráčom extraligy dorastu.
V najlepšej desiatke nájdeme aj ďalšieho Slováka. Center Michal Lazovský má na konte 49 bodov (18+31) a začiatkom sezóny zahviezdil úspešným Michiganom.
VIDEO: Michigan gól Michala Lazovského
Podobne ako Selič a Válek, aj Halaš s Lazovským sa v tejto sezóne predstavili v slovenskej reprezentácii do 17 rokov.
Keď sa však zameriame v rámci českého dorastu na ostaršených hráčov z kategórie U16, medzi desať najproduktívnejších patria Slováci Jakub Milanič a Michal Mojžiš.
Jakub Milanič má v 36 zápasoch 43 bodov, pričom s 25 gólmi je v rámci svojej kategórie druhým najlepším strelcom. Michal Mojžiš v 30 dueloch získal 39 bodov (20+19).
Obidvaja v tejto sezóne dostali priestor v slovenskej reprezentácii do 16 rokov a zanechali v nej pozitívny dojem.
Z hráčov kategórie U15 je štvrtým najproduktívnejším obranca Krištof Mišík s 12 bodmi (1+11) v 31 stretnutiach.
Pre zaujímavosť, v extralige deviatakov je na 10. mieste v produktivite Adam Kováč s 59 bodmi (23+36) v 28 dueloch.
Luca Hlavenka je v danej lige štvrtým najlepším strelcom, keď v 26 zápasoch vsietil 30 gólov.
Z brankárov tam vyčnieva Timotej Adamčík a z ostaršených hráčov je piatym najproduktívnejším Oliver Polievka.