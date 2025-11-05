Mladí Slováci odštartovali turnaj v Piešťanoch prehrou. Na favorizovaných severanov nemali nárok

Turnaj piatich krajín hokejistov do 20 rokov
Fínsko U20 - Slovensko U20 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)
Góly: 4., 28. a 59. Westergard, 33. Suvanto, 47. Saarelainen, 57. Kopiloff - 34. Gašo, 59. Goljer
PIEŠŤANY. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpili do Turnaja piatich krajín v Piešťanoch prehrou. V stredajšom zápase podľahli rovesníkom z Fínska 2:6.
Góly domáceho tímu strelili Alex Gašo a Adam Goljer, v drese „Suomi“ sa hetrikom zaskvel Max Westergard.
V druhom stredajšom stretnutí Švédi hladko triumfovali nad Švajčiarskom 6:1.
Zverenci trénera Petra Frühaufa sa v kúpeľnom meste ešte stretnú s mladými Švédmi (vo štvrtok o 17.00 h), Čechmi (v sobotu o 17.00) a Švajčiarmi (v nedeľu o 15.00).
Podujatie je pre slovenskú „dvadsiatku“ turnajovou generálkou na svetový šampionát, ktorý sa na prelome rokov uskutoční v USA.