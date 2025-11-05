Mladí Slováci odštartovali turnaj v Piešťanoch prehrou. Na favorizovaných severanov nemali nárok

Slovenskí hokejisti smútia po vypadnutí z MS do 20 rokov 2024.
Slovenskí hokejisti smútia po vypadnutí z MS do 20 rokov 2024. (Autor: IIHF.com)
Sportnet, TASR|5. nov 2025 o 19:14 (aktualizované 5. nov 2025 o 19:26)
ShareTweet1

Ďalší duel ich čaká vo štvrtok o 17:00 h proti Švédom.

Turnaj piatich krajín hokejistov do 20 rokov

Fínsko U20 - Slovensko U20 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

Góly: 4., 28. a 59. Westergard, 33. Suvanto, 47. Saarelainen, 57. Kopiloff - 34. Gašo, 59. Goljer

PIEŠŤANY. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpili do Turnaja piatich krajín v Piešťanoch prehrou. V stredajšom zápase podľahli rovesníkom z Fínska 2:6.

Góly domáceho tímu strelili Alex Gašo a Adam Goljer, v drese „Suomi“ sa hetrikom zaskvel Max Westergard.

V druhom stredajšom stretnutí Švédi hladko triumfovali nad Švajčiarskom 6:1.

Zverenci trénera Petra Frühaufa sa v kúpeľnom meste ešte stretnú s mladými Švédmi (vo štvrtok o 17.00 h), Čechmi (v sobotu o 17.00) a Švajčiarmi (v nedeľu o 15.00).

Podujatie je pre slovenskú „dvadsiatku“ turnajovou generálkou na svetový šampionát, ktorý sa na prelome rokov uskutoční v USA.

Reprezentácie

    Slovenskí hokejisti smútia po vypadnutí z MS do 20 rokov 2024.
    Slovenskí hokejisti smútia po vypadnutí z MS do 20 rokov 2024.
    Mladí Slováci odštartovali turnaj v Piešťanoch prehrou. Na favorizovaných severanov nemali nárok
    dnes 19:14|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Mladí Slováci odštartovali turnaj v Piešťanoch prehrou. Na favorizovaných severanov nemali nárok