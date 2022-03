Hokejista Rapáč: Ak by nám vedľa domu padali bomby, tiež by sme utekali

Nepatrí k športovcom, ktorí sa vyhýbajú nepríjemným témam. Veľmi intenzívne sleduje aj politické dianie a často sa k celospoločenským otázkam vyjadruje aj na sociálnych sieťach. Jednoznačne odsúdil vojnovú inváziu Ruska na Ukrajine ako aj obhajobu Putinovho režimu. Kapitán hokejistov Spišskej Novej Vsi BRANISLAV RAPÁČ sa v otvorenom rozhovore pre Sportnet vyjadril aj k tomu, prečo podľa neho veľa ľudí na Slovensku verí konšpiračným webom, hoaxom či extrémistom. Vojnovú inváziu na Ukrajine ste viackrát jednoznačne odsúdili na sociálnych sieťach. Je podľa vás dôležité, aby na Rusko vyvíjala tlak aj športová sféra?

Každý človek, nezáleží na tom, či je športovec alebo politik, by mal vyjadriť svoj postoj k ruskej agresii. Teraz sa to síce týka Ukrajiny, ale o pol roka to môže byť niekto ďalší. Je potrebné to jednoznačne odsúdiť.

Aj hokejovom klube v Spišskej Novej Vsi sme jasne vyjadrili Ukrajincom podporu. Väčšina hráčov, ak nie všetci, nastúpi na ďalší zápas s ukrajinskou vlajkou na prilbách. Zároveň chystáme charitatívnu akciu, z ktorej finančný výťažok zo vstupeniek poputuje na podporu ľuďom utekajúcim pred vojnou. Bezprostredne po útoku Ruska na Ukrajinu ste na sociálnej sieti napísali, že každému slovenskému podporovateľovi Putinovej agresie sa veľmi rád poskladáte na letenku do Moskvy. Neobávate sa, že by to bolo veľa peňazí? Bohužiaľ, asi to tak je. Teší ma však, že podľa posledných prieskumov sa verejná mienka otáča. Ak sa nemýlim, už 75 percent ľudí dáva konflikt na Ukrajine za vinu Rusku. Ešte pred dvoma týždňami to bolo opačne.

Čo sa v rozhovore dozviete Mali zahraniční spoluhráči po vypuknutí konfliktu na Ukrajine obavy z vojny a chceli z klubu odísť?

Prečo si podľa neho Rus Alexander Ovečkin zaslúži, aby na neho fanúšikovia pískali?

Pozerá sa teraz inak na ruských hokejistov a športovcov?

Ako konkrétne chce pomôcť utečencom z Ukrajiny?

Prečo sa intenzívne zaujíma o politiku?

Ako vníma veľkú podporu extrémistov?

V čom sú podľa neho dezinformačné weby nebezpečné?

Verím, že aj najväčším zaslepencom sa otvoria oči. Nerozumiem, ako aj napriek všetkým dostupným informáciám, sú tu stále ľudia, ktorí budú tvrdiť, že Rusko je dobré a na Ukrajine žiadny vojnový konflikt nie je. Myslím si, že Slovensko by malo jednoznačne smerovať k hodnotám, ktoré vyznáva západná Európa a vyspelý svet a nie sa uberať na východ. Stretli ste sa osobne s niekým, kto podporuje ruskú inváziu? Asi žijem v nejakej bubline, ale v mojom okolí sa nestretávam s ľuďmi, ktorí by mali takéto názory. Aj keď sme sa o tom rozprávali so spoluhráčmi v šatni, každý mal na to rovnaký názor. Verím, že ľudia, ktorí ruskej propagande podľahli, postupne vytriezvejú, keď vidia, čo sa na Ukrajine odohráva.

Prečo je podľa vás na Slovensku stále veľa ľudí, ktorí s obdivom hľadia na Rusko a obhajujú jeho politiku? Povedal by som, že sú tu tri kategórie. V prvej sú ľudia, ktorí žijú z nostalgie za bývalým režimom. Sú to prevažne tí starší, ktorí spomínajú na pozitívne veci zažité za socializmu. Na tie negatívne už zabudli. V druhej kategórii sú ľudia, ktorí podľahli dezinformačným webom a hoaxom. Tie kritizujú celý západný svet a Rusko vykresľujú ako najideálnejšiu krajinu. Veľa ľudí to mohlo zmiasť. Je potrebné s týmito webmi bojovať omnoho tvrdšie ako doteraz. V tretej kategórií sú ľudia, ktorí chcú ísť za každú cenu proti mainstreamu. Z princípu neuznávajú názor väčšiny. Ak by si však mali vybrať, či chcú žiť v Londýne, Paríži, Amerike alebo radšej v Rusku, tak si prevažná väčšina vyberie život na západe.

Na snímke vpravo Branislav Rapáč (SNV) sa raduje po strelení víťazného štvrtého gólu, vľavo jeho spoluhráč Dávid Romaňák v 27. kole hokejovej Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - Spišská Nová Ves. (Autor: TASR - Pavel Neubauer)