Frühaufa čaká trénerská premiéra. Dvadsiatka odohrá dva prípravné zápasy

Hokejové leto bolo pre juniorských reprezentantov akousi zoznamovacou akciou s novým hlavným trénerom. Peter Frühauf spolu s kolegami pripravil pre hráčov náročný fyzický program, do ktorého zapracovali aj oddychový teambuilding.

BRATISLAVA. Po týždňovom Hokejovom lete v Piešťanoch a ďalšom kratšom kempe, ktorý odštartoval uplynulý pondelok, absolvuje slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov dva prípravné zápasy v Nemecku.

„Veľmi málo z týchto chlapcov budeme mať k dispozícii na budúcom zraze koncom augusta. Preto sme radi, že s nami odcestovali do Kasselu. Chceli by sme vidieť, ako spolupracujú, vytvoriť si prípadne nejaké obranné dvojice alebo útočné trojice smerom k majstrovstvám sveta.

V pondelok okolo obeda sa zúžená nominácia na 24 hráčov stretla v Piešťanoch opäť. Dvadsaťtri z nich, dvaja brankári, osem obrancov a trinásť útočníkov, odcestovalo v utorok do Kasselu. V nominácii sa nachádza aj osem hráčov pôsobiacich v zahraničí, prevažne v zámorí.

Dva zápasy za dva dni na záver dvojtýždňového cyklu nám poslúžia aj na to, aby sme si odpozorovali, ako chalani reagujú na únavu, ako sa správajú pod tlakom v rozličných situáciách. Bude to maličká ochutnávka hlavného chodu, ktorý ich bude čakať na majstrovstvách sveta. Tam to bude oveľa náročnejšie, či už fyzicky, alebo mentálne,“ dodal Frühauf.