Zamotá trénerom hlavy smerom k MS? Gríger si vyslúžil pozvánku po troch rokoch

"Musím povedať, že ma to prekvapilo. Nečakal som to. Samozrejme, vždy rád prídem, keď ma pozvú a som strašne rád, že som tu a veľmi sa teším," uviedol Gríger na pondelňajšom zraze.

Pozvánka ho veľmi potešila a forvard Karlových Varov vníma ako veľké plus to, že sa turnaj odohrá v jeho rodnom Poprade.

Národný tím sa po takmer piatich rokoch vráti do Popradu. Naposledy hral pod Tatrami ešte v rámci Kaufland Cupu vo februári 2020.

"Je to veľké plus, že sa hrá v Poprade na domácom ľade. Začínal som tu s hokejom, hral som tu aj za A-tím, žije tu celá moja rodina. Určite to je pre mňa obrovská motivácia a veľmi sa teším na zápasy," povedal.

Gríger: Viem, čo sa odo mňa čaká

V českej extralige pôsobí nepretržite od sezóny 2015/16.

Stal sa stabilnou súčasťou Karlových Varov, na konte má aj dva ročníky v mužstve Bílí Tygři Liberec. Západočechom patrí v tabuľke šieste miesto a veľký podiel má na tom práve slovenský útočník.