Góly prišli neskoro. Slovenská dvadsiatka v Piešťanoch prehrala derby s Českom

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
Slovensko - Česko 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)
Góly: 48. Dubravík, 53. Goljer - 21. Blanár, 27. Kubiesa, 30. Čihař, 50. Žemlička, 58. Čihař
PIEŠŤANY. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov neuspeli ani vo svojom treťom vystúpení na Turnaji piatich krajín v Piešťanoch.
Po prehrách s Fínskom 2:6 a Švédskom 3:9 podľahli v sobotu rovesníkom z Česka 2:5.
Prvý gól domáceho tímu strelil v presilovke o dvoch hráčov Jakub Dubravík, ktorý v 48. minúte znížil na 1:3. O štyri minúty upravil na 2:4 Adam Goljer.
Zverenci trénera Petra Frühaufa sa v kúpeľnom meste stretnú ešte so Švajčiarmi (v nedeľu o 15.00).
Podujatie je pre slovenskú „dvadsiatku“ turnajovou generálkou na svetový šampionát, ktorý sa uskutoční na prelome rokov v USA.