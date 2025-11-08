Góly prišli neskoro. Slovenská dvadsiatka v Piešťanoch prehrala derby s Českom

Slovenskí hokejisti do 20 rokov pred prípravným zápasom proti Nemecku.
Slovenskí hokejisti do 20 rokov pred prípravným zápasom proti Nemecku. (Autor: SZĽH/Tomáš Kyselica)
TASR|8. nov 2025 o 19:30
Slováci zavŕšia domáci turnaj proti Švajčiarom.

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov

Slovensko - Česko 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)

Góly: 48. Dubravík, 53. Goljer - 21. Blanár, 27. Kubiesa, 30. Čihař, 50. Žemlička, 58. Čihař

PIEŠŤANY. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov neuspeli ani vo svojom treťom vystúpení na Turnaji piatich krajín v Piešťanoch.

Po prehrách s Fínskom 2:6 a Švédskom 3:9 podľahli v sobotu rovesníkom z Česka 2:5.

Prvý gól domáceho tímu strelil v presilovke o dvoch hráčov Jakub Dubravík, ktorý v 48. minúte znížil na 1:3. O štyri minúty upravil na 2:4 Adam Goljer.

Zverenci trénera Petra Frühaufa sa v kúpeľnom meste stretnú ešte so Švajčiarmi (v nedeľu o 15.00).

Podujatie je pre slovenskú „dvadsiatku“ turnajovou generálkou na svetový šampionát, ktorý sa uskutoční na prelome rokov v USA.

Reprezentácie

    dnes 19:30
