Fantastický úspech Slovákov. Ambiciózne Česko poslali domov a zabojujú o medaily

Ondrej Maruna, strelec dvoch gólov SR: "Sú to neopísateľné pocity. Dostať sa do semifinále je niečo neskutočné. Výborne sme to ubojovali, vďaka chalanom za odvedenú robotu. Zvládli sme to skvele. Kľúčové bolo nastavenie v hlave, v akom sme išli do zápasu. Semifinále bude náročné. Postup poriadne oslávime, potom musíme dobre zregenerovať."

Adam Beluško, obranca SR: "Som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Hrali sme ako tím, sme veľmi šťastní, že budeme hrať o medaily. Pomáhali sme si jeden druhému, výborný výkon podali brankár i defenzíva, ku ktorým sa pridali potom aj strelci. Máme výborných trénerov, ktorí dbajú na detaily, prízvukujú nám, čo robiť. Ak to dodržiavame, sme úspešní. V šatni panuje eufória, proti Čechom sme dlho nevedeli vyhrať, teraz sme ukázali, že vieme hrať s každým. Nie sme ešte na konci, toto je len ďalší krok k nášmu cieľu. Verím, že budeme ďalej pokračovať na víťaznej vlne."

Martin Dendis, tréner SR: "Sme radi za víťazstvo. Chalani ukázali, že ak niekto niečomu šialene verí, aj odpisovaný tím môže zdolať silné mužstvo. Chalani robia všetko pre to, aby reprezentovali Slovensko na úrovni. Ukázali charakter, postupne na šampionáte naberajú sebavedomie. Aj keď nás mnohí ľudia zatracovali, my sme si stále verili."