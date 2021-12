Mladí Slováci podľahli aj Čechom. V silnej konkurencii však obstáli

V súboji proti Čechom rozhodla koncovka druhej tretiny. Ešte v 37. minúte bolo skóre vyrovnané 2:2, ale do šatní išli zverenci Rastislava Paľova za nepriaznivého stavu 2:5. V priebehu 203 sekúnd skórovali Adámek, Peš a Štancl.

BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov nezvíťazila ani v poslednom zápase piešťanského Turnaja štyroch krajín.

"Zápas bol od začiatku vyrovnaný. Žiaľ, spravili sme individuálne chyby, boli sme viackrát vylúčení, čo pomohlo Čechom dostať sa do vedenia. Napriek gólovej strate na Čechov to chalani nevzdali a hrali až do poslednej sekundy.

Dostali sme sa aj k hre bez brankára, pri ktorej sme chceli dať kontaktný gól, no nepodarilo sa nám to. Napriek tomu však musím povedať, že chalani vo všetkých troch zápasoch proti silnej konkurencii obstáli, hrali dobre a za predvedené výkony im patrí vďaka," povedal Paľov pre web hockeyslovakia.sk.

"Prehra nás, samozrejme, veľmi mrzí, aj z dôvodu rivality s Čechmi. Aj keď sme prehrali, hanbiť sa určite nemáme za čo. Bojovali sme do poslednej sekundy, žiaľ, zápas sme si prehrali osobnými chybami," doplnil útočník Samuel Sisik.