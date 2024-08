ONLINE: Slovensko - Česko dnes, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov LIVE

První zápas



Jak již bylo zmíněno, tak český tým už do turnaje vstoupil proti domácímu celku, tedy Švýcarsku. K vidění byl dost zajímavý a atraktivní hokej, ve kterém šli do vedení domácí. Jenže od druhé třetiny Česko převzalo iniciativu a duel dokázalo otočit na konečných 3:1.

Naopak Slovensko vstoupí do turnaje pěti zemí právě s Čechy.



Švýcarsko 1:3 Česko

Branky a nahrávky: 20. Ustinkov (Pedrazzini) – 25. Galvas (Jecho), 30. Maštalířský (Šalé, Felcman), 49. Fiala (Židlický)