Krásné čtvrteční odpoledne z Imatry! Ve 14:00 na místním zimním stadioně odstartuje druhé kolo listopadového Turnaje pěti kategorie U20. Mezi sebou se potkají v derby výběr Slovenska a Česka.

Slovensko už na tomto turnaji odehrálo jedno střetnutí, a to včera proti Finům. Toto divoké utkání došlo až do prodloužení, kde rozhodl o dvou bodech za výhru 6:5 pro východní sousedy Kralovič.

Česko podobně jako jejich následující soupeř nastoupilo včera. Akorát čelilo Švédsku, s nimž šlo také do prodloužení. V něm získalo pouze bod za konečnou porážku 4:5.

Poslední vzájemný zápas se odehrál v rámci minulého Turnaje pěti ke konci letních prázdnin. V tomto duelu prohrávali Češi velice brzy, ale průběh otočili a slavili výhru nad Slovenskem poměrem 3:1.



Předvedou mladíci Česka další výkon na tři body?