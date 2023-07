Po smiechu býva plač. Dvadsiatka prehrala s Nemeckom takmer o desať gólov

Ivan Feneš, tréner SR 20: "Vstup do zápasu bol z našej strany neakceptovateľný. Súper nás za to potrestal. Poznačilo nás to natoľko, že sme sa trápili celých šesťdesiat minút. Zápas dal nielen hráčom, ale aj nám, trénerom, veľa podnetov, ktoré si do budúceho zrazu vyhodnotíme."