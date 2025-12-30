Chrenko je špeciálny, skvelý motivátor Frühauf. Čo urobí Stavjaňa so Zvolenom? (Hokejový BOSS)

Sportnet|30. dec 2025 o 21:15
Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

Rok 2025 sa síce končí, ale hokejové udalosti neutíchajú. A tak bol posledný Hokejový BOSS v nepárnom roku nabitý udalosťami.

Trio Stano Benčat, Boris Valábik a Ondro Rusnák debatovalo o dvoch hlavných témach dnešných dní – MS hráčov do 20 rokov a horúcich novinkách v Tipsport lige

Slovenskí mladíci majú na šampionáte za sebou tri zápasy, na konte tri body, ale aj rešpekt hokejových veľmocí.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

V tabuľke máme 3 body za triumf nad Nemeckom 4:1, okrem toho dve tesné prehry so super favoritmi zo Švédska a USA – 2:3 a 5:6.

Najmä zápas so zámorským tímom bol ako na hojdačke a priniesol ofenzívnu šou.

„Veľká škoda, že máme len tri body. Zaslúžili sme si viac, až som z toho naštvaný,“ povedal Stano.

„Pred chalanmi obrovský klobúk dole. Dokazujú, že vytvorili skvelú, súdržnú partiu, kde každý bojuje za toho druhého. Celé to výborne vedie z lavičky tréner Peter Frühauf,“ pripojil Ondro.

„Keď hovoríme o trénerovi, to je borec. Hokejový človek. Video, ako dostal pukom do hlavy a ďalej pokračoval v koučovaní obletelo svet.

Viete, čo to znamená pre tých chalanov? Nie je to len o tom, že im niečo hovorí, on to ako prvý robí. To je veľmi dobrý signál,“ konštatoval Boris.

Téma dvadsiatok dominovala v debate, ale reč prišla aj na ligu. Na čo všetko sa teda môžete tešiť?

Na čo všetko sa môžete tešiť v ďalšom vydaní relácie Hokejový BOSS?

  • Ako hodnotia chalani výkony Slovákov na MS?
  • Ktorí hráči sa im najviac páčia?
  • Získal Tomáš Chrenko status superstar?
  • K akej hviezde NHL ho prirovnal Ondro Rusnák?
  • Aké šance majú mladíci smerom do ďalšieho turnaja?
  • Aké očakávania sú pred zápasom proti Švajčiarsku?
  • Čo najcennejšie dáva tréner Frühauf mužstvu?
  • Ako hodnotia chalani výkony ďalších tímov?
  • Kto sa stal BOSS-om týždňa v lige?
  • 2x Neni týždňa!
  • Pozdvihne Antonín Stavjaňa trápiaci sa Zvolen?
  • Čo očakávať od trénerskej zmeny na Spiši?
  • Prečo je Poprad ako Buffalo?

Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

Hokejový BOSS

So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

    dnes 21:15
