Chrenko je špeciálny, skvelý motivátor Frühauf. Čo urobí Stavjaňa so Zvolenom? (Hokejový BOSS)

Rok 2025 sa síce končí, ale hokejové udalosti neutíchajú. A tak bol posledný Hokejový BOSS v nepárnom roku nabitý udalosťami.
Trio Stano Benčat, Boris Valábik a Ondro Rusnák debatovalo o dvoch hlavných témach dnešných dní – MS hráčov do 20 rokov a horúcich novinkách v Tipsport lige
Slovenskí mladíci majú na šampionáte za sebou tri zápasy, na konte tri body, ale aj rešpekt hokejových veľmocí.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
V tabuľke máme 3 body za triumf nad Nemeckom 4:1, okrem toho dve tesné prehry so super favoritmi zo Švédska a USA – 2:3 a 5:6.
Najmä zápas so zámorským tímom bol ako na hojdačke a priniesol ofenzívnu šou.
„Veľká škoda, že máme len tri body. Zaslúžili sme si viac, až som z toho naštvaný,“ povedal Stano.
„Pred chalanmi obrovský klobúk dole. Dokazujú, že vytvorili skvelú, súdržnú partiu, kde každý bojuje za toho druhého. Celé to výborne vedie z lavičky tréner Peter Frühauf,“ pripojil Ondro.
„Keď hovoríme o trénerovi, to je borec. Hokejový človek. Video, ako dostal pukom do hlavy a ďalej pokračoval v koučovaní obletelo svet.
Viete, čo to znamená pre tých chalanov? Nie je to len o tom, že im niečo hovorí, on to ako prvý robí. To je veľmi dobrý signál,“ konštatoval Boris.
Téma dvadsiatok dominovala v debate, ale reč prišla aj na ligu. Na čo všetko sa teda môžete tešiť?
Na čo všetko sa môžete tešiť v ďalšom vydaní relácie Hokejový BOSS?
- Ako hodnotia chalani výkony Slovákov na MS?
- Ktorí hráči sa im najviac páčia?
- Získal Tomáš Chrenko status superstar?
- K akej hviezde NHL ho prirovnal Ondro Rusnák?
- Aké šance majú mladíci smerom do ďalšieho turnaja?
- Aké očakávania sú pred zápasom proti Švajčiarsku?
- Čo najcennejšie dáva tréner Frühauf mužstvu?
- Ako hodnotia chalani výkony ďalších tímov?
- Kto sa stal BOSS-om týždňa v lige?
- 2x Neni týždňa!
- Pozdvihne Antonín Stavjaňa trápiaci sa Zvolen?
- Čo očakávať od trénerskej zmeny na Spiši?
- Prečo je Poprad ako Buffalo?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.