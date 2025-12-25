Kto sú MVP Tipsport ligy? + MS U20. Čaká nás štvrťfinále či záchrana? (Hokejový BOSS)

Podcast Hokejový BOSS.
Podcast Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
25. dec 2025 o 18:00
Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

Vianočné obdobie je plné hokeja. Platí to o zápasoch v Tipsport lige, ale aj dva dni po Štedrej večeri sa začína aj šampionát hráčov do 20 rokov.

No a práve mix týchto dvoch tém rezonoval v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

Za mikrofóny si okrem moderátora Stanislav Benčata zasadli aj Ondrej Rusnák a televízny komentátor Pavol Pindjak. 

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Najskôr sa trio diskutujúcich rozprávalo o zápasoch Tipsport ligy. Kto mal azda najpohodovejšie sviatky?

K parádnym výkonom sa rozohrali hráči Popradu, ktorí vyhrali posledných 7 zápasov s impozantným skóre 39:13. 

„Sprvoti sezóny sme si z nich robili až srandu a oni sa teraz rozohrali k parádnym výkonom. Najmä ich ofenzíva je neskutočná. Už sa derú na pozíciu tímu, ktorý dal najviac gólov v lige,“ konštatoval Ondro, ktorý si pripravil aj tabuľku a menoslov MVP hráčov našej ligy. 

Koho do nej zaradil? A aké ďalšie zaujímavé témy nájdete v novom Hokejovom BOSS-ovi? 

Na čo všetko sa môžete tešiť v ďalšom vydaní relácie Hokejový BOSS?

  • Aké fauly zaujali chalanov komentátorov v predvianočnom kole? 
  • Čo hľadať za tragickými výkonmi Spišiakov? 
  • Kto sa dostal medzi MVP hráčov každého tímu? 
  • Aké očakávania máme od výberu na MS do 20 rokov? 
  • Aký je program Slovákov? 
  • Kto budú lídri? 
  • Na ktoré hviezdy budúcnosti sa môžu fanúšikovia tešiť? 
  • Aké šance máme na úvod proti Švédom? 
  • Kto sú favoriti na zlato? 
  • Získajú Česi štvrtú medailu v rade? 

Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

Hokejový BOSS

So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

Tabuľka Tipsport ligy

Reprezentácie

    dnes 18:00
