Kto sú MVP Tipsport ligy? + MS U20. Čaká nás štvrťfinále či záchrana? (Hokejový BOSS)

Vianočné obdobie je plné hokeja. Platí to o zápasoch v Tipsport lige, ale aj dva dni po Štedrej večeri sa začína aj šampionát hráčov do 20 rokov.
No a práve mix týchto dvoch tém rezonoval v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.
Za mikrofóny si okrem moderátora Stanislav Benčata zasadli aj Ondrej Rusnák a televízny komentátor Pavol Pindjak.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Najskôr sa trio diskutujúcich rozprávalo o zápasoch Tipsport ligy. Kto mal azda najpohodovejšie sviatky?
K parádnym výkonom sa rozohrali hráči Popradu, ktorí vyhrali posledných 7 zápasov s impozantným skóre 39:13.
„Sprvoti sezóny sme si z nich robili až srandu a oni sa teraz rozohrali k parádnym výkonom. Najmä ich ofenzíva je neskutočná. Už sa derú na pozíciu tímu, ktorý dal najviac gólov v lige,“ konštatoval Ondro, ktorý si pripravil aj tabuľku a menoslov MVP hráčov našej ligy.
Koho do nej zaradil? A aké ďalšie zaujímavé témy nájdete v novom Hokejovom BOSS-ovi?
Na čo všetko sa môžete tešiť v ďalšom vydaní relácie Hokejový BOSS?
- Aké fauly zaujali chalanov komentátorov v predvianočnom kole?
- Čo hľadať za tragickými výkonmi Spišiakov?
- Kto sa dostal medzi MVP hráčov každého tímu?
- Aké očakávania máme od výberu na MS do 20 rokov?
- Aký je program Slovákov?
- Kto budú lídri?
- Na ktoré hviezdy budúcnosti sa môžu fanúšikovia tešiť?
- Aké šance máme na úvod proti Švédom?
- Kto sú favoriti na zlato?
- Získajú Česi štvrtú medailu v rade?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.