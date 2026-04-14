V semifinále môže nastať kuriózna situácia. Rozhodujúci duel semifinále môže narušiť koncert

Slovenská hokejová extraliga spoznala prvého finalistu play-off. Stal sa ním klub HK Nitra, ktorý na súpera stále čaká. Bude ním jeden z dvojice HC Slovan Bratislava a HC Košice.
V sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedie tím z hlavného mesta Slovenska 3:2, no "oceliari" sa už v utorok od 17.30 h pokúsia o vyrovnanie stavu série. Tým pádom by sa hral rozhodujúci siedmy súboj.
Na programe by mal byť podľa správnosti vo štvrtok 16. apríla, no opak je pravdou. Hralo by sa o deň neskôr. Dôvod?
V bratislavskej Tipos aréne je na štvrtok naplánovaný koncert Erosa Ramazzottiho.
Taliansky spevák a skladateľ, ktorý má 62 rokov, tento rok koncertuje v európskych mestách, no predstaví sa aj v Kanade či Spojených štátoch amerických. A práve koncert v Bratislave môže výrazne zasiahnuť a aj ovplyvniť finále extraligy.
Ak by k siedmemu zápasu došlo v prípade utorňajšieho víťazstva hokejistov Košíc, stretnutia o trofej by sa o deň neposúvali.
Finále sa začne v nedeľu 19. apríla v Nitre a bude plynulo pokračovať. To znamená, že by Slovan alebo "oceliari" mali len jediný deň na oddych a už by hrali finále play-off.
Šlo by o neobvyklú situáciu, ktorú si pamätníci ani nevedia vybaviť. "Corgoni" ukončili Popradu sezónu piaty rok po sebe a budú výrazne oddýchnutí, keďže v sobotu 11. apríla dohrali semifinále a do finále majú osem dní na regeneráciu a prípravu.
To je omnoho viac ako prípadný jediný deň u "belasých" a Košičanov. Samozrejme, ako už aj bolo spomenuté, ide o alternatívu v prípade výhry v zápase číslo 6 pre domácich hokejistov v Steel Aréne.
Horšie by to mohlo byť pre tím z východného Slovenska vzhľadom na logistiku presunu do Bratislavy, následne aj do Nitry, ak by dokázali postúpiť cez Slovan. Zrejme by sa im nevyplatilo vracať domov, ale plynule by šli z hlavného mesta na finále k "corgoňom".