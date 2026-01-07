Výmena v hokejovej lige. Do Slovana sa vracia niekdajšia brankárska hviezda

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus sa po jedenástich rokoch vrátil do Slovana Bratislava.
Líder extraligy ho získal z Prešova výmenou za obrancu Borisa Brincka a brankára Michala Vojvodu. Slovan informoval o transfere na svojej oficiálnej stránke.
Janus pôsobil v mládežníckych tímoch Slovana v rokoch 2005 - 2007 a jeho dres si obliekal aj v rokoch 2012 - 2015, keď klub účinkoval v KHL.
Tridsaťšesťročný brankár pôsobil v uplynulých troch sezónach v HC Košice, ktorému pomohol k dvom extraligovým titulom. Po uplynulej sezóne 2024/2025 získal ocenenie Zlatá korčuľa pre najlepšieho hráča play off.
Následne zamieril do rodného Prešova, s tamojším extraligovým nováčikom podpísal dvojročnú zmluvu.
V prebiehajúcej sezóne 2025/2026 nastúpil do 25 zápasov, v ktorých dosiahol 89,9-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,85 inkasovaného gólu na zápas. Slovan prevzal Janusov kontrakt, ktorý platí do konca sezóny 2026/2027.
„Ponuka zo Slovana ma milo prekvapila. Napokon si všetko dobre sadlo a som po vyše desiatich rokoch opäť na Slovane. Je to pre mňa nová výzva. Na jednej strane sa v Bratislave a na Slovane cítim ako doma, ale samozrejme mám aj trošku zmiešané pocity.
Verím však, že po prvom zápase všetko opadne a budem aj ja osobne šliapať tak dobre, ako samotný Slovan šliape doteraz.
Veľmi sa teším a vážim si, že môžem opäť obliekať dres Slovana a urobím všetko preto, aby už táto sezóna skončila tak, ako si fanúšikovia aj vedenie klubu predstavujú. Všetci vieme, že v Slovane sú ciele nastavené vždy najvyššie,“ citoval Janusa oficiálny web stránka Slovana.
Janus by mal v novom pôsobisku vytvoriť brankársku trojicu s Henrim Kiviahom a Patrikom Andrisíkom.
„Jaro má veľa skúseností a jeho výkony vlani v play off boli jedným z dôvodov, prečo sme sa ho snažili zlákať už dlhšie. Stále sa udržuje v dobrej kondícii a dobre pozná naše prostredie.
V minulosti bol v ňom bol úspešný a veríme, že na to nadviaže. Je pre nás dôležité mať troch brankárov do kľúčovej fázy sezóny a mať možnosť ich rotovať v dôležitých zápasoch podľa potrieb tímu,“ povedal generálny manažér Lukáš Havlíček.