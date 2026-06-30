Prestupová bomba v Tipsport lige. Slovan zlanáril najväčšiu hviezdu Nitry

Slovenský hokejista Samuel Buček bude v nasledujúcej sezóne Tipsport ligy obliekať dres Slovana Bratislava.
Pre 27-ročného útočníka pôjde už o druhé angažmán v drese „belasých“. Slovan jeho príchod z HC Nitra oznámil v utorok na sociálnych sieťach.
Nitriansky rodák bol súčasťou Slovana už v sezóne 2020/2021, kam prišiel, rovnako ako v tomto prípade, z Nitry.
Za Bratislavčanov však nastúpil iba na 18 stretnutí, strelil v nich päť gólov a pridal osem asistencií. Buček, dvojnásobný majster slovenskej extraligy, má na svojom konte aj titul v Česku, keď v sezóne 2022/2023 pomohol Třincu k zisku majstrovskej trofeje.
Po titule v Česku sa vrátil späť do Nitry, kde v uplynulých troch ročníkoch zaznamenal 82 presných zásahov. Je zároveň trojnásobným držiteľom ocenenia Zlatá korčuľa pre najužitočnejšieho hráča play off.
Návrat Bučeka do Slovana bol na spadnutie už pred rokom. Napokon sa rozhodol zostať ešte jeden rok v Nitre. Do zápasového kolotoča naskočil až tesne pred Vianocami, keďže po skončení predchádzajúcej sezóny musel absolvovať nevyhnutnú operáciu zranenia v dolnej časti tela.
V 29 zápasoch zaznamenal 27 bodov za 14 gólov a 13 asistencií, pričom v samotnom playoff mal bilanciu 8 gólov a 8 asistencií v 19 zápasoch a výrazne pomohol k zisku titulu vo finálovej sérii práve so Slovanom.
"Nitra vždy bola môj domov, ale už dlhšie som cítil, že vo svojej hokejovej kariére potrebujem zmenu. Vnútorne som presvedčený, že Slovan je momentálne tá najlepšia voľba pre mňa, ako aj pre moju rodinu. Teším sa na nové výzvy a spoločné plnenie všetkých cieľov, ktoré budeme mať v novej sezóne," povedal po podpise zmluvy Samuel Buček.
Okrem úspechov na extraligovej úrovni má Samuel Buček za sebou aj štarty na juniorských svetových šampionátoch do 20 rokov a 18 rokov, a taktiež 24 štartov v reprezentačnom A-mužstve Slovenska na Nemeckom pohári a v prípravných zápasoch.
"Samo bol najlepší slovenský krídelník na trhu a sme radi, že sme ho získali do nášho klubu. Jeho fyzické parametre, strela a hokejová inteligencia z neho robia jedného z najnebezpečnejších útočníkov v lige.
Veríme, že aj vďaka naším podmienkam v klube sa bude jeho potenciál stále zlepšovať, dostane sa do reprezentácie a nám pomôže k najvyšším cieľom." uviedol pre klubový web generálny manažér HC Slovan Lukáš Havlíček.