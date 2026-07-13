Košice doplnili realizačný tím. Kanaďan má pomôcť skúsenosťami a novým pohľadom na hru

Realizačný tím v hokejovom klube HC Košice rozšíril Brent Sullivan. Tridsaťšesťročný Kanaďan sa stal novým asistentom hlavného trénera Dana Cemana.
Účastník Tipsport ligy o tom informoval v pondelok na svojej oficiálnej facebookovej stránke.
Sullivan prvýkrát vo svojej trénerskej kariére zamieri do Európy. Doteraz pôsobil v kanadských mládežníckych súťažiach, kde sa venoval rozvoju mladých talentov.
V uplynulej sezóne zastával pozíciu asistenta trénera v tíme Gatineau Olympiques v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL.
Podobnú rolu si vyskúšal aj v sezóne 2023/2024 v tíme Sarnia Sting v OHL. Niekoľko sezón bol generálny manažér a hlavný tréner tímu Carleton Place Canadians v CCHL.
„Veríme, že svoje skúsenosti, pracovnú morálku a nový pohľad na hru úspešne prenesie aj do realizačného tímu Oceliarov,“ uviedol na adresu Sullivana košický klub na svojom facebookovom profile.