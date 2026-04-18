Slovan je vonku stále stopercentný. Zeleňák sa na finále proti Nitre teší

Vo finále hokejovej Tipsport ligy si hráči Slovana po postupe cez Liptovský Mikuláš a Košice veria aj na víťaza základnej časti.
Sériu proti Nitre začínajú na jej ľade, vo vyraďovačke zatiaľ majú na klziskách súperov stopercentnú bilanciu. Podľa obrancu Vojtecha Zeleňáka však musí hrať Slovan oveľa lepšie na svojom klzisku.
Zverenci Brada Tappera zdolali Liptákov vo štvrťfinále 4:0 na zápasy, Košičanov v semifinále 4:2.
„V prvom rade sme si po náročnej sérii s Košicami dobre odpočinuli. Verím, že sme sa dobre pripravili aj na náročnú sériu s Nitrou. Tešíme sa na ňu,“ povedal Zeleňák pre TASR.
Vonku ešte neprehral
V tohtoročnej play-off Slovan vonku ešte netratil zápas, na Liptove vyhral dvakrát a v Košiciach dokonca trikrát.
Teraz po prvý raz začne sériu vonku a vďaka tejto štatistike by mohol mať ambície začať finále ideálne.
„Nemyslím si to, my ideme od zápasu k zápasu, v každom chceme zvíťaziť. My však chceme hrať doma lepšie a aj by sme mali. Toto je vec, ktorú chceme zlepšiť,“ dodal 27-ročný obranca.
Nitra je vo svojej storočnicovej sezóne mierny favorit, vyhrala základnú časť a už od začiatku sezóny netajila najvyššie ambície.
„Nech si hovorí každý čo chce, toto je finále. Pôjdeme na maximum a urobíme všetko pre to, aby sme boli úspešní,“ vyhlásil Zeleňák.
Slovan čaká tvrdá práca
Zverenci Andreja Kmeča majú výbornú ofenzívu, v základnej časti ju potvrdili tým, že strelili najviac gólov (190).
„Ofenzíva je ich silná zbraň, ale to je o celej lajne. Majú to dobre poskladané. Pre mňa ako pre obrancu je to výzva. Milujem takéto zápasy, milujem brániť takýchto dobrých útočníkov,“ odkázal obranca Slovana.
Zeleňáka a jeho spoluhráčov čaká tvrdá práca, finále ponúkne nielen rýchly, ale aj fyzický hokej.
„Myslím si, že aj s Košicami to bolo celkom fyzické, ich obrancovia boli veľmi tvrdí. Ale verím, že sme pripravení na všetko.“
Dobre stavaný a tvrdý zadák by mohol na kreatívnych útočníkov Nitry platiť. Svojou hrou bol proti obhajcovi titulu platný, Košičanom strelil aj gól. Svoj prvý v sezóne. Okrem zápasov sa však teší aj na atmosféru.
„Pre toto hráme hokej. Bude plný dom aj tam aj u nás a na toto sa tešíme rovnako aj s našimi fanúšikmi. A či som si nechal nejaký gól aj na finále? Uvidíme, dúfam že áno,“ uzavrel s úsmevom pre TASR.
