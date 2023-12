Slovan musí byť trpezlivý. Nadávať a haniť je úplne zbytočné, myslí si Oremus

BRATISLAVA. Hokejisti Slovana Bratislava neuspeli v prvom stretnutí pod vedením nového trénerského tandemu Peter Oremus a Andrej Kmeč. "Belasí" druhýkrát v sezóne podľahli na domácom ľade hráčom Nitry, tentoraz 3:5. Najdôležitejší moment duelu sa udial v prostrednej časti hry, v ktorej "corgoni" tromi presilovkovými gólmi zmazali dvojgólové manko. Úvodná desaťminútovka stretnutia sa niesla v pochmúrnej atmosfére. Štadión Ondreja Nepelu v tichosti vzdal hold svojmu majiteľovi klubu Rudolfovi Hrubému, ktorý minulý štvrtok nečakane zomrel vo veku 69 rokov.

Celú iniciatívu sympaticky podporili aj desiatky fanúšikov hostí, ktorí sa rovnako zdržali povzbudzovania svojho tímu.

Nitra sa oklepala zo zlého začiatku Ako prví sa ujali vedenia v 14. minúte domáci, keď sa kurióznym spôsobom od modrej čiary presadil 36-ročný švédsky obranca Jonas Ahnelöv, ktorý si v premiérovom zápase za Slovan otvoril strelecký účet. Na začiatku prostrednej časti hry Slovan odskočil svojmu súperovi už na rozdiel dvoch gólov zásluhou Brendana Ranforda. Stredajší duel mal však takmer identický priebeh, ako ten z polovice novembra, keď Nitra v 16. kole prehrávala 0:2, no v prostrednej časti otočila vďaka úspešne zrealizovaným početným výhodám.

Postupne sa presadili obrancovia František Gajdoš s Alexom Cottonom a otočku dokonal šestnástym gólom v sezóne kanonier Samuel Buček. "Vôbec sme nezačali dobre, odskakovali nám puky, nedržali sme sa toho, čo sme si povedali. Ťažko sa dalo ´vyskautovať´ to, ako bude Slovan v tomto zápase hrať. Pozerali sme zápasy Slovana aj Zvolena. Od druhej tretiny to začalo naberať formu, akú sme si predstavovali. Dostali sme sa do zápasu vďaka presilovkám," uviedol asistent trénera Nitry Ivan Švarný. Prevahu v druhej dvadsaťminútovke dokumentovala aj početnosť streľby, keď Nitrania prestrieľali Slovan v pomere 15:6.

Na snímke radosť hráčov Nitry počas zápasu 27. kola hokejovej Tipos extraligy HC Slovan Bratislava – HK Nitra 20. decembra 2023 v Bratislave. (Autor: TASR)

Autorom víťazného presného zásahu bol v 44. minúte Miloš Bubela, ktorý sa strelecky presadil dvakrát aj v novembrovom vzájomnom stretnutí týchto dvoch mužstiev. Nitrania vtedy rovnako uspeli v hlavnom meste v prvom dueli po reprezentačnej prestávke. "Repre pauza je vždy dlhší oddych a nakopnúť sa po nej je dôležité. Zápas to bol dobrý, mali sme trochu pomalší vstup, no potom sme sa do toho dostali a hrali to, čo chceli. Som rád, že sa mi tu darí," povedal Bubela, ktorý si spolu s gólom pripísal aj dva plusové body.

Mužstvo potrebuje podporu, povedal Oremus Slovan v náročnom období, ktorým okrem hernej krízy zatriaslo aj úmrtie šéfa klubu, si neúspešne počínal v prvom zápase pod vedením Petra Oremusa. "Zajtra treba prísť do kabíny so vztýčenými hlavami. Musíme byť trpezliví a zodpovední. V tejto fáze nadávať a haniť je úplne zbytočné. Mužstvo potrebuje podporu, aby podalo ešte lepší výkon. Nebol problém s tým, aby sme vyšli z obranného pásma a prešli stredným, no problémom bola malá početnosť streľby. VIDEO: Ivan Švárny a Peter Oremus hodnotia zápas

Postupnými krokmi treba tím zdvihnúť tak, aby sme sa dostali k víťazstvám," povedal 53-ročný kouč, ktorý po tri a pol sezónach strávených na striedačke Zvolena, nahradil vo funkcii Čecha Vladimíra Růžičku. "Niektoré veci, ktoré sme s kolegom chceli, aby hráči robili, tak si myslím, že sme ich vyriešili dobre. Dali sme góly, potom nás dostala osobná disciplína hráčov do oslaboviek a Nitra dala tri gól z presiloviek, čo rozhodlo. Boli tam však dobré veci, ktoré chceme vidieť a na negatívnych veciach musíme popracovať, aby bol ďalší zápas lepší," dodal nový kormidelník "belasých".

Do zostavy Nitry sa po viac ako mesačnom výpadku vrátil kapitán Branislav Mezei, ktorý utrpel zlomeninu sánky 17. novembra pri domácom triumfe nad lídrom tabuľky Spišskou Novou Vsou (3:2). Štyridsaťtriročný obranca nastúpil s ochranou spodnej čeľuste a asistent Švarný prínos skúseného pilieru nitrianskej defenzívy ihneď cítil: "Vieme, že to nie je jednoduché zranenie, navyše tam inkasoval úder lakťom priamo do košíka. Svojou obetavosťou však veľmi pomohol a bolo ho cítiť na ľade najmä v oslabovkách a v hre 5 na 5."