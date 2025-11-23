Ani sa o tom nebavme, odfrkol tréner Michaloviec. Klub má čeliť veľkým problémom

Uprostred tréner HK Dukla Michalovce Erik Čaládi spolu s hráčmi počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.
Uprostred tréner HK Dukla Michalovce Erik Čaládi spolu s hráčmi počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce. (Autor: TASR)
TASR|23. nov 2025 o 21:10
Slovan proti Michalovciam prelomil čakanie na víťazstvo.

Hokejisti Slovana Bratislava chceli v 22. kole proti Michalovciam zastaviť šnúru troch prehier.

To sa im podarilo, na víťazstvo im stačilo streliť po jednom góle v každej tretine. Po zápase sa však viac hovorilo o údajných finančných problémoch, ktoré mali postihnúť klub z východu Slovenska.

Fotogaléria zo zápasu HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce (Tipsport liga - 22. kolo)
Na snímke zľava Jonáš Peterek (Slovan) dáva gól a vpravo brankár Vladimír Glosár (Michalovce) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.
Na snímke hokejisti HC slovan Bratislava oslavujú gól počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.
Na snímke zľava Kristofers Bindulis (Michalovce), Turner Elson (Slovan) a Marc-Olivier Roy (Michalovce) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.
Na snímke zľava Jonáš Peterek (Slovan), brankár Vladimír Glosár a Branislav Kubka (obaja Michalovce) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.
Na snímke fanúšikovia HC Slovan Bratislava oslavujú gól počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce 23. novembra 2025 v Bratislave.Na snímke zľava hráč Slovanu Patrik Bačík a hráč Michaloviec Matúš Spodniak bojujú o puk v zápase 22. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava Albert Michnáč, brankár Vladimír Glosár (obaja Michalovce), Tomáš Královič (Slovan) a Miroslav Macejko (Michalovce) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla MichalovceNa snímke uprostred tréner HK Dukla Michalovce Erik Čaládi spolu s hráčmi počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava brankár Vladimír Glosár, Miroslav Macejko (obaja Michalovce) a Elson Turner (Slovan) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava Sena Acolatse (Slovan), Samuel Hrabčák (Michalovce) a brankár Henri Kiviaho (Slovan) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke fanúšikovia HC Slovan Bratislava oslavujú gól počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke fanúšikovia HC Slovan Bratislava oslavujú gól počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke hokejisti HC slovan Bratislava oslavujú gól počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava Jonáš Peterek (Slovan) dáva gól a vpravo brankár Vladimír Glosár (Michalovce) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava Jonáš Peterek (Slovan) dáva gól a vpravo brankár Vladimír Glosár (Michalovce) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava Patrik Bačik (Slovan), Matúš Spodniak (Michalovce) a brankár Henri Kiviaho (Slovan) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke vpravo tréner HC Slovan Bratislava Brad Tapper a vľavo asistent trénera Tomáš Surový spolu s hráčmi počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava brankár Vladimír Glosár, Miroslav Macejko (obaja Michalovce) a Elson Turner (Slovan) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke Marc-Olivier Roy (Michalovce), Samuel Takáč (Slovan)Tomáš Královič (obaja Slovan), Matúš Spodniak (Michalovce) a brankár Henri Kiviaho (Slovan) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava Jonáš Peterek Daniil Fominykh (Michalovce) a Tomáš Kráľovči (Slovan) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke hokejisti HC slovan Bratislava oslavujú gól počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava Jonáš Peterek (Slovan) dáva gól a vpravo brankár Vladimír Glosár (Michalovce) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava Kristofers Bindulis (Michalovce), Turner Elson (Slovan) a Marc-Olivier Roy (Michalovce) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava Jonáš Peterek (Slovan), brankár Vladimír Glosár a Branislav Kubka (obaja Michalovce) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke fanúšikovia HC Slovan Bratislava oslavujú gól počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava hráč Slovanu Patrik Bačík a hráč Michaloviec Matúš Spodniak bojujú o puk v zápase 22. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce.

Dukla sa údajne tento týždeň dostala do ťažkej finančnej kondície, šíria sa správy o viacerých problémoch.

Tréner Erik Čaládi na tlačovej konferencii povedal: „Ani sa o tejto téme nebavme, lebo nemáme o tom informácie a počkáme si tento týždeň na to, čo bude.“

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Michalovce

Kapitán Marek Bartánus bol o niečo zhovorčivejší: „My máme nejakú prácu na ľade a nejakú prácu majú na administratíve hore za stolom.

Takže my nechceme, aby sa nás to nejako dotklo v kabíne, snažíme sa to odbúravať a držíme pokope. Zvyšok ovplyvniť nevieme, takže ani sa k tomu neviem vyjadriť.“

VIDEO: Erik Čaladi

Na to, čo sa naozaj deje v michalovskom klube si tak musíme počkať a čakať budú podľa kapitána aj hráči:

„Hlavy máme nastavené veľmi dobre. Mali sme nejaké mítingy, ale snažíme sa to nejak odbúrať a chceme podávať výkony na ľade. Uvidíme, ako to celé dopadne.“

Na Slovane podala Dukla solídny výkon najmä v druhej tretine, ale počas svojich najlepších chvíľ v zápase inkasovala.

„Konečne sne podali zodpovedný výkon. Bolo to vydreté, ale myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať a som rád, že sa nám to podarilo,“ uviedol Jonáš Peterek, ktorý strelil prvý gól v zápase.

VIDEO: Michal Dostál

Slovan mal za sebou tri prehry, v uplynulom zápase v Liptovskom Mikuláši dokonca viedol o tri góly, ale prehral po nájazdoch.

„Toto nám pomôže na psychiku. Mali sme v hlavách tie prehry a videli sme, že sme zbytočne stratili uplynulý zápas v Mikuláši. Takže sme to nechceli dopustiť znova a podarilo sa nám to,“ dodal Peterek.

Útočníka „belasých“ potešil okrem víťazstva aj výsledok, Slovan nedostal gól a Henri Kiviaho si pripísal prvé čisté konto v sezóne.

„Potrebovali sme taký zápas, kde nedostaneme žiadny gól. Chceli sme to ubojovať a to sa nám podarilo, urobili sme skvelú prácu v oslabení. A ´Kivi´ všetko pochytal, takže to je skvelé.“

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 21:10
