ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (semifinále play-off, 5. zápas)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HC Košice dnes hrajú 5. zápas semifinále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
Bratislavský Slovan vedie v sérii 3:1.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HC Košice dnes LIVE (hokej, semifinále play-off, 5. zápas, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga play-off Semifinále 2025/2026
12.04.2026 o 16:00
5. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Stano, J. Konc ml. – Tichý, Kacej.
Prenos
Jedného finalistu hokejovej Tipsport ligy už poznáme, dnes môžeme spoznať ďalšieho. Nitra včera zdolala Poprad 4:2 a v sérii zvíťazila 4:1 na zápasy. Dnes má Slovan dva postupové mečbaly. Nad Košicami vyhráva v sérii 3:1 na zápasy.
V tejto semifinálovej sérii vyhrali Košice prvý zápas 3:2 po predĺžení, no Slovanu sa podarilo sériu otočiť. Zvíťazil 3:2, 4:1 a 2:0. Košičania strelili v domácom prostredí v dvoch dueloch iba jeden gól.
Úvodné buly dnešného zápasu je na programe o 16:00.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.