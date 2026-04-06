Slovan rozhodol v závere. Nemáme takú kvalitu, ale hráme so srdiečkom, vravel košický kapitán

Hokejisti Slovana Bratislava sa po troch rokoch dočkali domáceho víťazstva proti rivalovi z Košíc.
Domáce tribúny rozjasal Martin Bakoš necelé tri minúty pred koncom, keď upravil skóre na 3:2.
„Bol to opäť ďalší tesný zápas. Mám pocit, že sa to mohlo vyvíjať oboma smermi. Myslím, že z našej strany to bol ideálny zápas. Keď hráme stretnutia hneď po sebe, druhý zápas je ťažký. Dnes sme sa snažili, ale detaily neboli na našej strane,“ povedal tréner hostí Dan Ceman.
Semifinálová séria je vyrovnaná 1:1.
Dôležitá päťminútovka
Úvod patril Slovanu, ktorý si vytvoril tlak, no dlho bez vážnejšej šance. Jaroslav Janus zasahoval prvýkrát až po troch minútach, na druhej strane bol v permanencii Dominik Riečický.
Domáci išli do vedenia v 6. minúte. Po chybe obrancu Antonína Bartoša pred vlastnou bránkou sa rýchlo zorientoval Ryan Dmowski a pohotovo prestrelil Riečického – 1:0.
Krátko nato domáci obranca Acolatse dostal päťminútový trest a trest do konca zápasu za krosček na Filipa Krivošíka. Zbytočný zákrok výrazne oslabil domáci tím.
Dlhú presilovku však Košice nevyužili. Nevedeli sa usadiť v pásme a najväčšiu šancu mali paradoxne domáci – Nijhoff sa rútil sám na brankára. Slovan hral disciplinovane a súpera takmer k ničomu nepustil.
„Rozhodla aj táto ubránená presilová hra. Veľmi nám to dodalo energiu, že sme to dokázali zvládnuť. Myslím však, že dnes sme hrali aktívne celých šesťdesiat minút,“ uviedol po zápase Martin Bakoš.
Košický tréner to videl opačne. „Vo všeobecnosti sme si vytvorili dosť šancí, ale niektoré maličkosti nám dnes ušli a neboli sme dosť tvrdí. V presilovej hre sme nedokázali urobiť rozdiel v zápase.“
Košice pôsobili v prvej tretine bezzubo. Náznak šance prišiel až v ďalšom oslabení Slovana, keď sa dostal do príležitosti Krivošík, no stav zostal nezmenený.
Recept v presilovej hre
Druhá tretina už priniesla vyrovnanejší obraz hry. Košice pridali na aktivite, častejšie sa držali v útočnom pásme a Janus mal podstatne viac práce než v úvodnej časti.
Vyrovnanie prišlo po dobrej kombinácii hostí. Košičania si viackrát vymenili puk, udržali ho na modrej čiare a Dávid Kohút presnou strelou prekonal Janusa – 1:1. Zo sektora hostí sa okamžite ozývalo: „Ešte jeden.“
Na hokejkách Slovana sa začala objavovať nervozita. Košice boli dôraznejšie, nebezpečnejšie a v bránke ich podržal spoľahlivý Riečický. To, čo zdobilo domácich v prvej tretine, sa postupne vytratilo.
Ďalšie vylúčenie domácich vyvolalo emócie na tribúnach. Po verdikte za nedovolené bránenie išiel Slovan do oslabenia a fanúšikovia dali nespokojnosť jasne najavo. V jednej zo situácií Liam Pecararo pri kľučke pred bránou kontaktoval aj brankára, čo rozhodcovia posúdili prísne. Skóre sa však nemenilo.
Slovan však ukázal, ako využívať presilové hry. Košice doplatili na príliš veľa hráčov na ľade a domáci presilovku okamžite potrestali. Po rýchlej akcii sa presadil opäť Ryan Dmowski – 2:1.
Americký útočník tak strelil druhý gól v zápase a už tretí v semifinálovej sérii. „Snažím sa urobiť, čo je potrebné na víťazstvo v týchto zápasoch. Podali sme skvelý tímový výkon od začiatku do konca,“ uviedol dvojgólový strelec.
Scenár sa takmer opakoval
Tretia tretina sa niesla v znamení domáceho tlaku. Slovan bol aktívnejší a snažil sa kontrolovať vývoj zápasu. O to väčší šok prišiel v 49. minúte. Patrik Lamper vyrovnal na 2:2 a zobral domácim vietor z plachiet.
Košice následne dostali k dispozícii presilovku, usadili sa v útočnom pásme, no Slovan ju zvládol disciplinovane. Pozorne bránil a súpera nepustil do vyloženej šance.
„Ubránili sme jedenásť trestných minút v zápase. Veľmi dobre. Toto zapracovalo na našu stranu. Je to všetko o detailoch,“ reagoval asistent trénera Tomáš Surový.
Rozhodnutie prišlo necelé tri minúty pred koncom. Po tlaku domácich sa puk dostal za bránkovú čiaru, situáciu ešte preveroval videorozhodca, no gól napokon platil. Autorom bol Martin Bakoš – 3:2.
„Dnes sa podľa mňa hralo trochu lepšie. Prvý zápas bol utrápený, pretože sme dlhšie nehrali. Skákali nám puky. Séria s Košicami bude náročná, hrá sa výborný hokej. Musíme bojovať do konca,“ uviedol strelec víťazného gólu.
Košice v závere skúsili hru bez brankára, no vyrovnať sa im už nepodarilo. Slovan tak v dramatickom zápase strhol víťazstvo na svoju stranu.
Hra so srdcom
Séria sa sťahuje do Košíc za nerozhodného stavu 1:1. „Vedeli sme, že to bude tesná séria. Nešli sme do toho, že vyhráme 4:0. Takisto sme vedeli, že Košice majú dobrý a disciplinovaný tím,“ uviedol Dmowski.
„Nečaká nás v Košiciach nič ľahké, tie zápasy budú vyzerať takto stále. Bod, ktorý sme doma stratili, chceme získať späť v Košiciach,“ povedal Surový.
Košice v tejto sezóne nastupujú s čisto slovenským kádrom a pred začiatkom sezóny nemali prehnane veľké ambície. Napokon však v základnej časti skončili na treťom mieste, iba o bod za Slovanom.
„Sme pripravení na vyrovnanú sériu a sedem zápasov. Hráme jeden za druhého a musíme dať do toho sto percent. Nemáme v kádri tak veľkú kvalitu oproti ostatným tímom, ktorí majú zahraničných hráčov. A preto hráme so srdiečkom jeden za druhého a na tom chceme postaviť aj túto sériu,“ reagoval košický kapitán Michal Chovan.
