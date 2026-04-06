Trojročné čakanie je na konci. Slovan udrel v čase, keď sa Košičania nestihli spamätať

Tipsport liga - 2. zápas semifinále
Slovan Bratislava - Košice 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 6. Dmowski (Elson, Turan), 40. Dmowski (Pecararo, O'Connor), 58. Bakoš (Takáč, T. Marcinko) – 28. Kohút (Deyl, Šedivý), 49. Lamper (Havrila, Rogoň)
Rozhodcovia: Krajčík, Stano – Jedlička, Tichý
Vylúčení: 3:2 na 2 min., navyše Acolatse 5+DKZ za krošček, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 6006
Slovan: Janus – Zeleňák, O'Connor, Bačik, Acolatse, Turan, Královič, Ličko – Takáč, Marcinko, Varga – Dmowski, Elson, Pecararo – Nijhoff, Peterek, Bakoš – Jendek, Solenský, Bondra
Košice: Riečický – Rosandić, Bučko, Šedivý, Ferenc, Dachnovský, Bartoš, Deyl – Petráš, Jellúš, Mikúš – Repčík, Chovan, Krivošík – Rogoň, Havrila, Lamper – Liščinský, Kohút, Plochotnik
/stav série: 1:1/
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili na domácom ľade v druhom semifinálovom zápase play off Tipsport ligy nad Košicami 3:2.
V sérii hranej na štyri víťazné zápasy tak vyrovnali stav série na 1:1.
„Oceliari“ ťahali do nedele sériu víťazstiev na ľade svojho veľkého rivala deväť stretnutí. Slovan predtým zdolal Košičanov naposledy v januári 2023.
Priebeh zápasu
Túto negatívnu šnúru začal trhať po góle Dmowského v 6. minúte. Hostia potom nevyužili päťminútovú presilovku po vylúčení Acolatseho do konca zápasu, ale v druhej tretine vyrovnal Kohút.
Dmowski potom poslal Slovan opäť do vedenia, ale Lamper v tretej tretine vyrovnal.
Duel pomaly smeroval do predĺženia, ale dve minúty pred koncom rozhodol o víťazstve domácich Bakoš.
Tretie a štvrté zápasy sú na programe vo štvrtok a piatok 9. resp. 10. apríla v košickej Steel aréne.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS