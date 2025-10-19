Mešár opäť bodoval, asistenciu si pripísal aj Kmec. Hlavaj svoj tím k triumfu nedoviedol

Samuel Hlavaj.
Samuel Hlavaj. (Autor: Iowa Wild/X)
TASR|19. okt 2025 o 11:07
Mešár má v štyroch dueloch na farme Montrealu Canadiens bilanciu 1+2.

NEW YORK. Slovenský hokejista Filip Mešár bodoval v nižšej zámorskej súťaži AHL v druhom zápase po sebe.

Útočník Lavalu Rocket prispel asistenciou k víťazstvu nad Abbotsfordom 5:2. Asistenciu si pripísal aj obranca Jozef Viliam Kmec, ktorého Henderson zdolal San Diego 4:3.

Ďalší slovenskí hokejisti nebodovali, z víťazstiev sa tešili útočníci Martin Mišiak (Rockford) a Maroš Jedlička (Colorado), s prehrami sa museli zmieriť Dalibor Dvorský a Juraj Pekarčík (obaja Springfield), Adam Sýkora (Hartford), aj Pavol Regenda (San Jose).

Brankár Samuel Hlavaj inkasoval tri góly pri prehre Iowy na ľade Charlotte 1:4. Posledný gól dali domáci do prázdnej bránky.

AHL

    dnes 11:07
