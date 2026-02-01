Slafkovský má pred olympiádou za sebou najlepší mesiac v kariére a útočí na klubový rekord

Juraj Slafkovský strelil cez víkend po prvýkrát v kariére svoj 21. gól v sezóne, čím ukončil svoj doteraz bodovo najúspešnejší mesiac.
V 12. minúte súboja proti Buffalo Sabres ho Nick Suzuki našiel počas presilovky voľného medzi kruhmi a Slafkovský bez váhania otvoril skóre stretnutia.
Strieľal z prvej a puk letel presne do horného rohu brány Alexa Lyona, lepšie sa to trafiť nedalo.
Montreal lepší ako pred rokom
Hráči Montrealu zdolali Buffalo 4:2 a momentálne ťahajú trojzápasovú víťaznú šnúru, keď predtým porazili Vegas Golden Knights a vedúce Colorado Avalanche.
V rámci Východnej konferencie im patrí 4. miesto, pričom v minulej sezóne postupovali do vyraďovacej časti z 8. pozície.
V porovnaní s predchádzajúcou sezónou sa v tej aktuálnej tímu darí viac, v čom je medzi nimi najväčší rozdiel? Práve na to sa po zápase zámorskí novinári pýtali košického rodáka.
„Myslím si, že je to hlavne o nastavení hlavy. Všetci chalani tu vieme, za čo bojujeme. Každý zápas je pre nás najdôležitejší v sezóne.
Je to otázka mentálneho nastavenia. Rastieme, odohrali sme viac zápasov. Je to úplne iné ako minulý rok,“ zhodnotil Slafkovský.
Znova najlepší mesiac v kariére
Juraj Slafkovský počas januára 2026 nazbieral 16 bodov, za 8 gólov a rovnaký počet asistencií. Tým prekonal svoj doteraz najlepší mesiac v kariére.
Nemusíme však ísť ďaleko do minulosti, jeho predchádzajúcim najlepším mesiacom bol december 2025.
V ňom si pripísal počas 15 zápasov 15 bodov, keď ku 6 presným zásahom pridal 9 asistencií.
Posledné dva mesiace boli tým pádom pre neho zároveň jeho dvoma najlepšími mesiacmi v kariére, čo je pred olympiádou výborná správa.
Pred nimi boli jeho dva najlepšie mesiace marec 2025 (13 bodov) a február 2024 (11 bodov).
Osem bodov od rekordu
Pred dovŕšením 22 rokov nastrieľal Slafkovský už 63 gólov, viac ich v drese Montrealu vsietil iba jeden hráč. Bol ním Stéphane Richer a dal ich až 91.
V poslednom zápase sa slovenský útočník dostal pred Henriho Richarda, ktorý ich mal 62 a práve on drží celkový klubový rekord v bodoch.
Brat známejšieho Maurice Richarda, po ktorom je pomenovaná trofej pre najlepšieho strelca NHL, stihol pred 22. narodeninami nazbierať 163 bodov.
Slafkovský ich má momentálne 155 a narodeniny oslavuje 30. marca, dovtedy čaká jeho tím ešte 18 zápasov a na vyrovnanie rekordu potrebuje získať 8 bodov.
Ak ich získa viac, klubový rekord neprekonaný od roku 1958 v počte bodov hráča pod 22 rokov bude patriť po novom jemu.
Najlepší z vysokých mladíkov
Juraj Slafkovský meria 191 centimetrov a pri hráčoch s jeho výškou trvá zvyčajne dlhšie, kým dosiahnu svoj výkonnostný vrchol v porovnaní s ich nižšími rovesníkmi.
Nie je preto prekvapením, že v tejto chvíli spomedzi hráčov s výškou nad 190 centimetrov neexistuje v NHL produktívnejší hráč pod 25 rokov ako stále len 21-ročný Slovák.
Aktuálne má na konte 44 bodov, o dva viac majú 25-roční Rusi Andrej Svečnikov a Kirill Marčenko.
Celkovým ligovým lídrom medzi hráčmi s takouto výškou je Fín Mikko Rantanen so 66 bodmi a práve s ním bol Slafkovský v minulosti dosť porovnávaní.
