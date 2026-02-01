Slafkovský má pred olympiádou za sebou najlepší mesiac v kariére a útočí na klubový rekord

Momentka zo zápasu Montreal Canadies - Florida Panthers. Juraj Slafkovský strelil gól a pridal asistenciu. (Autor: SPORTNET - SÉBASTIEN GERVAIS)
Peter Vretenička|1. feb 2026 o 20:44
Jednotka draftu z roku 2022 zažíva prelomovú sezónu.

Juraj Slafkovský strelil cez víkend po prvýkrát v kariére svoj 21. gól v sezóne, čím ukončil svoj doteraz bodovo najúspešnejší mesiac.

V 12. minúte súboja proti Buffalo Sabres ho Nick Suzuki našiel počas presilovky voľného medzi kruhmi a Slafkovský bez váhania otvoril skóre stretnutia.

Strieľal z prvej a puk letel presne do horného rohu brány Alexa Lyona, lepšie sa to trafiť nedalo.

Montreal lepší ako pred rokom

Hráči Montrealu zdolali Buffalo 4:2 a momentálne ťahajú trojzápasovú víťaznú šnúru, keď predtým porazili Vegas Golden Knights a vedúce Colorado Avalanche.

V rámci Východnej konferencie im patrí 4. miesto, pričom v minulej sezóne postupovali do vyraďovacej časti z 8. pozície.

V porovnaní s predchádzajúcou sezónou sa v tej aktuálnej tímu darí viac, v čom je medzi nimi najväčší rozdiel? Práve na to sa po zápase zámorskí novinári pýtali košického rodáka.

„Myslím si, že je to hlavne o nastavení hlavy. Všetci chalani tu vieme, za čo bojujeme. Každý zápas je pre nás najdôležitejší v sezóne.

Je to otázka mentálneho nastavenia. Rastieme, odohrali sme viac zápasov. Je to úplne iné ako minulý rok,“ zhodnotil Slafkovský.

Znova najlepší mesiac v kariére

Juraj Slafkovský počas januára 2026 nazbieral 16 bodov, za 8 gólov a rovnaký počet asistencií. Tým prekonal svoj doteraz najlepší mesiac v kariére.

Nemusíme však ísť ďaleko do minulosti, jeho predchádzajúcim najlepším mesiacom bol december 2025.

V ňom si pripísal počas 15 zápasov 15 bodov, keď ku 6 presným zásahom pridal 9 asistencií.

Posledné dva mesiace boli tým pádom pre neho zároveň jeho dvoma najlepšími mesiacmi v kariére, čo je pred olympiádou výborná správa.

Pred nimi boli jeho dva najlepšie mesiace marec 2025 (13 bodov) a február 2024 (11 bodov).

Osem bodov od rekordu

Pred dovŕšením 22 rokov nastrieľal Slafkovský už 63 gólov, viac ich v drese Montrealu vsietil iba jeden hráč. Bol ním Stéphane Richer a dal ich až 91.

V poslednom zápase sa slovenský útočník dostal pred Henriho Richarda, ktorý ich mal 62 a práve on drží celkový klubový rekord v bodoch.

Brat známejšieho Maurice Richarda, po ktorom je pomenovaná trofej pre najlepšieho strelca NHL, stihol pred 22. narodeninami nazbierať 163 bodov.

Slafkovský ich má momentálne 155 a narodeniny oslavuje 30. marca, dovtedy čaká jeho tím ešte 18 zápasov a na vyrovnanie rekordu potrebuje získať 8 bodov.

Ak ich získa viac, klubový rekord neprekonaný od roku 1958 v počte bodov hráča pod 22 rokov bude patriť po novom jemu.

Najlepší z vysokých mladíkov

Juraj Slafkovský meria 191 centimetrov a pri hráčoch s jeho výškou trvá zvyčajne dlhšie, kým dosiahnu svoj výkonnostný vrchol v porovnaní s ich nižšími rovesníkmi.

Nie je preto prekvapením, že v tejto chvíli spomedzi hráčov s výškou nad 190 centimetrov neexistuje v NHL produktívnejší hráč pod 25 rokov ako stále len 21-ročný Slovák.

Aktuálne má na konte 44 bodov, o dva viac majú 25-roční Rusi Andrej Svečnikov a Kirill Marčenko.

Celkovým ligovým lídrom medzi hráčmi s takouto výškou je Fín Mikko Rantanen so 66 bodmi a práve s ním bol Slafkovský v minulosti dosť porovnávaní. 

