ONLINE: HK Skalica - HC Prešov dnes, finále Tipos SHL LIVE (4. zápas)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 4. zápasu finále play-off TIPOS SHL medzi Skalicou a Prešovom. Duel prinesieme cez zmeny stavov.



HK Skalica



Postupne sa zlepšujeme. Touto vetou začal hodnotenie prvej finálovej výhry domáci kormidelník Juraj Jurík starší. Jeho slová sa stotožňujú s realitou. Skalica dominovala, stále bola nebezpečná a strieľala góly. Brankár Vojvoda podal výborný výkon, dva góly zaznamenal Kotvan, ktorý zažíva životnú sezónu. Záhoráci zaslúžene znížili stav série na 1:2 víťazstvom 4:1 pred 3200 divákmi.



HC Prešov



Šarišania nehrali dobre. Povedali to všetci z tímu. Na druhej strane je dobré pre pripomenutie, že východniari prehrali prvýkrát v play-off z jedenástich zápasov. Raz to už na nich muselo prísť. Séria je ale stále naklonená na ich stranu, robiť paniku z jednej porážky určite nie je na mieste. Po dnešnom súboji to možno bude postupový mečbal. Nechajme sa prekvapiť.