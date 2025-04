ONLINE: HK Skalica - HC Prešov dnes, finále Tipos SHL LIVE (3. zápas)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 3. zápasu finále play-off TIPOS SHL medzi Skalicou a Prešovom.



HK Skalica



Obranca Michal Novák v Prešove priznal, že skalickí hráči riešia súkromné veci. Problémy nastali podľa jeho slov kvôli "trom imaginárnym sponzorom", ktorí len nosili sľuby. Na druhej strane poďakoval každému spoluhráčovi za zotrvanie v kabíne. Správna tímová chémia doviedla zeleno-bielych až do finále. Stav série je 0:2, ale po dvoch dňoch na Záhorí to môže vyzerať inak.



HC Prešov



Ešte dva zápasy a bude o všetkom rozhodnuté. V Prešove ale nechcú takto myslieť dopredu. Bolo to citeľné z vyjadrení útočníkov Suju a Krajňáka. Obaja mali podiel na tom, že Šarišania sú na tom výborne. Stále treba brať na vedomie, že Prešov neprehral ani v jednom stretnutí play-off.