Nechcený hrdina. Keď hrám viac, som lepším hráčom, vraví Nemec

Šimon Nemec rozhodol o víťazstve New Jersey na ľade Calgary 2:1.
V druhej minúte predĺženia si v priestore pred bránou počkal na puk od Jacka Hughesa, naznačil príklep, ale namiesto toho puk prehodil do brány ponad brankára Cooleyho.
Nemec si tak pripísal už ôsmy gól v aktuálnej sezóne a tretí v predĺžení. Celkovo má na konte 19 bodov v 35 stretnutiach.
„Stratili puk a Jack je skvelý hráč, videl ma pred bránou a ja som sa len snažil dať gól. Vyšlo to,“ opisoval svoj zásah Nemec. „Brankár ma prekvapil, keď vysunul hokejku, tak som mu prehodil puk ponad betón.“
VIDEO: Gól Šimona Nemca proti Calgary
So záverečnou akciou zápasu bol spokojný aj tréner Sheldon Keefe, ktorý Nemca vynechal zo zostavy dvakrát z posledných troch duelov.
„Nazvime to gólom gólostrelca. Veľa hráčov by to len strelilo do brankára, ale Nemec si zachoval pokoj pod tlakom,“ komentoval víťazný moment tréner Keefe. „Veľký gól a výborné zahraná akcia.“
Pre Nemca po návrate po zranení hľadali miesto v zostave. Dvakrát sa do nej nevošiel, vo zvyšných duelov nastupoval v treťom obrannom páre.
„Zranenie ma spomalilo, vymeškal som skoro mesiac,“ povedal Nemec. „Prvé zápasy po návrate neboli najlepšie, ale potom sa to začalo zlepšovať. Aj keď ma vynechali zo zostavy, snažil som sa premýšľať pozitívne a byť pripravený na ďalšiu šancu.“
V noci proti Calgary však rodák z Liptovského Mikuláša dostal priestor a odvďačil sa za neho: „Keď hrám viac, som lepším hráčom.“
VIDEO: Zostrih zápasu Calgary - New Jersey
Pre Nemca to bol už tretí gól v sezóne, ktorým rozhodol zápas v predĺžení.
Iba dvaja obrancovia v histórii NHL mali viac presných zásahov v predĺžení – štyrikrát sa presadili Shayne Gostisbehere v sezóne 2015/16 a Scott Niedermayer v ročníku 2001/02.
„Predĺženia sú pre mňa iné, nie je to normálny hokej,“ hovoril Nemec. „Keď som na ľade s hráčmi ako Jack Hughes a Jesper Bratt, snažím sa len nájsť si priestor na prihrávku.“
Šimon Nemec v stretnutí odohral 23 minút a 14 sekúnd a bol druhým najvyťažovanejším hráčom tímu. Pripísal si dve strely na bránu a jeden blok.
„Pre mňa osobne je to veľmi dôležité,“ reagoval na otázky, aký je to pocit odohrať takýto zápas po tom, ako ho vynechali zo zostavy.
„Myslím si, že som odohral veľmi dobrý duel aj proti Seattlu, ale rozhodli sa nedať ma hrať v ďalšom stretnutí. Teraz som späť a dal som gól. Je to pre mňa dôležité. Z tímového hľadiska to nebolo skvelé víťazstvo, nehrá sa tu ľahko, sú tvrdí.“
V predĺžení sa však hralo len jedným smerom. Puk na hokejke malo len New Jersey.
„Keď máme puk, sme skvelý tím. Sme šikovní a rýchli, predĺženia 3 na 3 sú ako stvorené pre nás,“ hovoril po stretnutí Šimon Nemec.
New Jersey sa v zápase zranil obranca Luke Hughes a tréner potvrdil, že istý čas vynechá. Pôjde minimálne o tri najbližšie zápasy, ktoré Devils odohrajú na ľadoch súperov proti tímom Pacifickej divízie.
Hughes hrá síce na rozdiel od Nemca na ľavej strane obrany, ale jeho absencia by mohla znamenať, že Slovák bude mať miesto v zostave.
V posledných stretnutiach „diabli“ rotovali svojich štyroch obrancov. Na tribúne sedeli okrem Nemca aj Hamilton a Kovacevic.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: