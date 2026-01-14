Rošády v zostave Devils pokračujú. Nemec sa vracia do zápasovej nominácie

Šimon Nemec.
Šimon Nemec.
Proti Minnesote dostal prednosť Dougie Hamilton.

Slovenský hokejista Šimon Nemec sa podľa zámorských zdrojov vráti do nominácie New Jersey Devils na zápas so Seattlom Kraken v noci zo stredy na štvrtok. Zo zostavy naopak vypadol Johnny Kovacevic.

Prednosť pred Slovákom dostal proti Minnesote 33-ročný veterán Dougie Hamilton, hoci toho sa snaží klub zbaviť a vytrejdovať. Slovák sa nedávno vrátil po zranení.

Generálny manažér Devils Tom Fitzgerald sa nedávno vyjadril, že Nemec bol pred zranením jednoznačne najlepší obranca Devils.

"Dnes ráno som mal s ´Nemom´ dobrý rozhovor, stretnutie a video rozbor a prediskutoval som si s ním svoje myšlienky. Chce hrať každý deň, ako každý hráč, ale konečne sme tu z väčšej časti zdraví a obrana má viacero možností.

Zároveň som ho uistil, že sa po dnešnom zápase hneď vráti,“ prezradil tréner New Jersey Devils Sheldon pre oficiálnu stránku Devils.

Súboj, v ktorom proti sebe nastúpila bratská trojica Hughesovcov, dopadol lepšie pre New Jersey. Devils ukončili sériu štyroch prehier, Minnesota prehrala piaty zápas z predošlých siedmich.

NHL

