Rošády v zostave Devils pokračujú. Nemec sa vracia do zápasovej nominácie

Slovenský hokejista Šimon Nemec sa podľa zámorských zdrojov vráti do nominácie New Jersey Devils na zápas so Seattlom Kraken v noci zo stredy na štvrtok. Zo zostavy naopak vypadol Johnny Kovacevic.
Prednosť pred Slovákom dostal proti Minnesote 33-ročný veterán Dougie Hamilton, hoci toho sa snaží klub zbaviť a vytrejdovať. Slovák sa nedávno vrátil po zranení.
Generálny manažér Devils Tom Fitzgerald sa nedávno vyjadril, že Nemec bol pred zranením jednoznačne najlepší obranca Devils.
"Dnes ráno som mal s ´Nemom´ dobrý rozhovor, stretnutie a video rozbor a prediskutoval som si s ním svoje myšlienky. Chce hrať každý deň, ako každý hráč, ale konečne sme tu z väčšej časti zdraví a obrana má viacero možností.
Zároveň som ho uistil, že sa po dnešnom zápase hneď vráti,“ prezradil tréner New Jersey Devils Sheldon pre oficiálnu stránku Devils.
Súboj, v ktorom proti sebe nastúpila bratská trojica Hughesovcov, dopadol lepšie pre New Jersey. Devils ukončili sériu štyroch prehier, Minnesota prehrala piaty zápas z predošlých siedmich.
