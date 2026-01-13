Dva zápasy a dosť. New Jersey posadilo Šimona Nemca na tribúnu

Hokejový život Šimona Nemca v New Jersey Devils je ako na hojdačke. Slovenský obranca sa neodstal do zostavy tímu v nočnom zápase v St. Paul proti Minnesota Wild (Devils vyhrali 5:2).
Nemec sa vrátil na ľad len minulý týždeň po zranení, ktoré utrpel na tréningu. Odohral zápasy proti Pittsburghu (1:4) a Winnipegu (3:4), v ktorých slovenský obranca (ale ani celý tím) výkonom neoslnil.
Generálny manažér Devils Tom Fitzgerald sa nedávno vyjadril, že Nemec bol pred zranením jednoznačne najlepší obranca Devils.
Prednosť pred Slovákom dostal proti Minnesote 33-ročný veterán Dougie Hamilton, hoci toho sa snaží klub zbaviť a vytrejdovať.
„Dnes ráno som mal s ´Nemom´ dobrý rozhovor, stretnutie a video rozbor a prediskutoval som si s ním svoje myšlienky. Chce hrať každý deň, ako každý hráč, ale konečne sme tu z väčšej časti zdraví a obrana má viacero možností.
Zároveň som ho uistil, že sa po dnešnom zápase hneď vráti,“ prezradil tréner New Jersey Devils Sheldon pre oficiálnu stránku Devils. Súboj, v ktorom proti sebe nastúpila bratská trojica Hughesovcov, dopadol lepšie pre New Jersey. Devils ukončili sériu štyroch prehier, Minnesota prehrala piaty zápas z predošlých siedmich.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: