Chcú ho, nechcú ho? V New Jersey vládne chaos a trpí tým Šimon Nemec (analýza)

Chaos.
Tak by sa jedným slovom dalo zhrnúť konanie hokejového tímu New Jersey Devils v posledných dňoch.
Mužstvo sa trápi. Po výbornom začiatku sezóny sa nachádza na 13. mieste vo Východnej konferencii. Z posledných piatich zápasov vyhralo len jeden.
Rieši sa preto skladba mužstva. Kto má hrať? Kto nemá? Koho majú vymeniť?
Komunikácia vedenia je často nejasná a premenlivá. Raz povedia, že Šimon Nemec bol najlepší obranca tímu, potom ho nechajú sedieť.
Draftová dvojka z roku 2022 mala byť veľkou súčasťou Devils.
Namiesto toho sa však rodia otázky, či by mu nebolo lepšie niekde inde a či by výmena neznamenala pre 21-ročného mladíka viac hernej slobody.
Manažér ho označil za najlepšieho obrancu mužstva
Vstup Šimona Nemca do NHL skutočne nebol najlepší. Farmu striedal s prvým mužstvom a stále sa čakalo na to, že v klube začne využívať svoje silné stránky naplno.
Tento proces je však prirodzený. Mladí hráči potrebujú čas na to, aby si zvykli na rýchlosť a kvalitu NHL. Aj preto Nemca učili najmä defenzíve.
V aktuálnom ročníku 2025/26 dostal väčší priestor. Aj to však najmä vďaka zraneniam spoluhráčov. V mužstve mu dopriali hrací čas a on sa za to odvďačil.
Strieľal góly, rozhodoval zápasy a ako obranca sa blysol aj hetrikom. Zároveň sa zaradil medzi najvyťažovanejších hráčov „diablov“.
VIDEO: Hetrik Šimona Nemca proti Chicagu
Už teraz má na konte 18 bodov po 33 stretnutiach a na vyrovnanie svojho bodového maxima mu chýba už len bod.
Šimon Nemec ukazoval, prečo si ho vybrali na drafte už z druhého miesta. Z hráča, o ktorom mnohí pochybovali, sa stávala opora defenzívy tímu.
Zdalo sa, že si konečne získal dôveru trénera Keefea a vedenia Devils.
Potvrdil to aj generálny manažér Tom Fitzgerald, keď povedal, že pred zranením bol najlepším obrancom mužstva.
Potom však prišlo zranenie a Slovák na dvanásť zápasov vypadol zo zostavy. Teraz sa vrátil, odohral dve stretnutia a v tom treťom bol len zdravý náhradník.
Hamiltona chceli vymeniť, nesúhlasil
Čo sa deje v New Jersey?
Jednoduchá vec. Mužstvo má prvýkrát v sezóne zdravých všetkých obrancov základnej zostavy. Je ich sedem, no do zostavy sa zmestí len šesť a vedenie mužstva sa tak hrá s rôznymi možnosťami.
V nedeľnom zápase proti Winnipegu si to odniesol skúsený Dougie Hamilton. Kedysi jeden z najlepších ofenzívnych obrancov bol azda najdrahší zdravý náhradník.
Nestáva sa často, že mužstvo posadí na tribúnu hráča, ktorý zarába deväť miliónov dolárov ročne.
Situácia s Hamiltonom je však špecifická a dá sa povedať, že aj napätá.
Práve on je totiž hlavný adept na výmenu. New Jersey sa pokúšalo vymeniť Hamiltona, keďže má dvoch mladých ofenzívnych obrancov – Šimona Nemca a Lukea Hughesa, okolo ktorých môžu postaviť zadné rady mužstva.
Hamilton je taktiež ofenzívny hráč a prirodzene tak berie mladým spoluhráčom minúty. Či už v hre 5 na 5 alebo v presilovke.
Skúsený kanadský obranca však má v zmluve klauzulu, na základe ktorej si môže vybrať desať mužstiev, do ktorých ho môžu vymeniť.
Devils sa ešte pred sezónou pokúsili vytrejdovať 32-ročného veterána do San Jose, ale Hamilton to odmietol (Sharks neboli na zozname).
Práve to mohol byť jeden z dôvodov, prečo ho v nedeľu posadili na tribúnu. Azda ho tak chceli primäť k tomu, aby spolupracoval a nebránil sa výmene.
"Z nášho pohľadu ide viac o biznis rozhodnutie, ako o jeho aktuálnu výkonnosť," hovoril Hamiltonov agent.
"Vynechanie zo zostavy vyzerá ako premyslený ťah. Dougie má zoznam desiatich tímov, kde môže byť vymenený a klub sa o trejd pokúšal už od minuloročného draftu. Mužstvu Devils sme dali jasne najavo, že budeme premýšľať aj o tímoch mimo tohto zoznamu a budeme hľadať ďalšie spôsoby, ako nájsť tím, ktorý bude vyhovovať obom stranám."
Jednoducho bol navyše
Tréner Sheldon Keefe takisto pomenoval dôvod, prečo bol Hamilton zdravý náhradník. Do zostavy sa vrátil po zranení Kovacevic a o niekoľko dní skôr aj Nemec. Chceli ich nechať v zápasovom tempe.
Rozhodnutie vynechať Hamiltona zo zostavy komentoval aj generálny manažér Tom Fitzgerald:
"Nemca sme dali do zostavy len vo štvrtok. Je to mladý chalan, ktorý chce hrať opäť svoju hru, akú mal pred zranením, keď bol jednoznačne najlepším obrancom mužstva," komentoval kontroverzné rozhodnutie Fitzgerald.
"Pesceho hra hovorí sama za seba, jeho nevynecháme. Kovacevic sa vrátil a dáva mužstvu iskru, ktorú potrebujeme. Minulý rok bol náš najlepší defenzívny obranca. Takúto zostavu chceme. Keďže je naša pravá strana obrany prvýkrát v sezóne zdravá, Dougie je jednoducho ten navyše. Toto je biznis," dodal generálny manažér Devils.
Hamilton sa vrátil, Nemec bol out
Situácia na pravej strane obrany New Jersey volá po zásahu a zmene. Cíti to zrejme aj 32-ročný Hamilton. Zdá sa, že práve on bude ten, kto do najbližšej uzávierky výmen Devils opustí.
Je otázne, či dovtedy ešte bude sledovať nejaké stretnutia mužstva ako zdravý náhradník.
"Vyzval som ho, aby nám po návrate ukázal, že sme ho nikdy nemali posadiť," povedal kormidelník mužstva Keefe.
Zdá sa, že sa mu to podarilo. Hamilton dostal v nasledujúcom zápase proti Minnesote šancu a slová trénera si vzal k srdcu – v dueli mal pri výhre 5:2 dve asistencie a stal sa treťou hviezdou.
Hral výborne, na ľade strávil vyše 19 minút a dobrý zápas v jeho podaní hrá do kariet aj Devils. Čím lepšie výkony bude podávať, tým vyššia môže byť jeho hodnota pre prípadného záujemca o výmenu.
Aj keď má na svoje pomery slabšiu sezónu – 12 bodov v 41 zápasoch, mnohým mužstvám by sa jeho pomoc hodila. Dá sa tak očakávať, že hrať bude.
Na tribúne sedel v Minnesote namiesto neho Šimon Nemec.
Teda ten mladý obranca, ktorý bol pred zranením najlepší obranca mužstva.
Sľúbili mu, že ďalší zápas odohrá
Tréner Sheldon Keefe povedal po prvých dvoch zápasoch Nemca po návrate, že jeho hra nedosahovala úroveň, ktorú mal pred zranením. Zároveň argumentoval, že absencia Nemca je aj snahou šetriť ho po zranení:
"Myslíme si, že odohraním dvoch zápasov za dva dni by sme mu nepomohli. Dáva nám to zároveň možnosť vrátiť Dougieho (Hamiltona) do zostavy," povedal Keefe.
Je však otázne, či sedenie na tribúne pomôže mladému obrancovi dostať sa späť do formy.
"Mal som s ním dobrý rozhovor, rozoberali sme video a hovoril som mu o mojom myšlienkovom procese," hovoril tréner mužstva o Nemcovi.
"Chce hrať každý deň, tak ako všetci, ale teraz máme konečne zdravé mužstvo a máme viacero možností. Uistil som ho, že na ďalší zápas bude naspäť v zostave."
Zdá sa, že pre Devils je dôležité, aby hrali obaja – Hamilton aj Nemec. Jeden odohral výborný zápas, druhému sľúbili, že nastúpi.
Kto bude ten nadbytočný, čo sa nevojde do zostavy v ďalšom stretnutí?
Ak sú Pesce a Kovacevic nedotknuteľní, na pravej strane ostáva voľné už len jedno miesto.
Najbližší zápas odohrá New Jersey v noci zo stredy na štvrtok a vyskladanie obrany bude asi najdiskutovanejšou témou.
Na tri miesta majú štyroch hráčov.
Výmenu potrebujú, ale kto pôjde preč?
Ak chcú Devils Šimona Nemca z novembra, musia sa k nemu správať, ako k Šimonovi Nemcovi v novembri.
Potrebuje priestor a voľnosť smerom dopredu.
To o ňom platí dlhodobo. Keď má dôveru, dovolia mu útočiť a robiť aj chyby, rastie a dominuje.
New Jersey sú v nepríjemnej situácii. Nikoho však za ňu nemôžu viniť.
V nepríjemnej situácii je aj Šimon Nemec. Chce hrať, ale jeho priestor je opäť obmedzený.
Zdá sa, že hlavným preferovaným obrancom je a bude Luke Hughes.
Mladší brat hviezd Quinna a Jacka je nedotknuteľný a dostáva potrebný priestor. Samozrejme, je to vynikajúci hráč s veľkým potenciálom, hrá na ľavej strane, ale niekedy sa zdá, že za svoje chyby nenesie zodpovednosť tak, ako Šimon Nemec.
Tréner Sheldon Keefe dokonca v minulosti povedal, že nikdy ani nepremýšľal nad tým, že by na tribúnu poslal Lukea Hughesa, pretože by to narušilo jeho sebavedomie na niekoľko týždňov.
Pri Nemcovi takto zrejme nepremýšľa.
Naskytá sa tak aj otázka, či by výmena nebola lepšia práve pre rodáka z Liptovského Mikuláša. Možno áno.
Nie je to však natoľko pravdepodobné, ako výmena Dougieho Hamiltona.
Po sezóne Nemcovi sa skončí nováčikovská zmluva. Svojimi výkonmi tak hrá aj o dôležitý kontrakt. Na to, aby si zarobil, potrebuje hrať a predvádzať, že na to má.
Výmena.
Práve tú v New Jersey teraz extrémne potrebujú. Vyzerá to tak poberie preč Dougie Hamilton, ale klubu by možno prospela výmena aj na pozícii generálneho manažéra a trénera.
